Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş, doktora tezi kapsamında TÜBİTAK destekli, 300 bin lira maliyetli “Güneş Enerjisinden Beslenen Ev ve Şebekelerde Enerji Verimliliğinin Arttırılması” projesi hazırlandığını anlattı. Proje kapsamında evlerin çatıları ve güneşe bakan cephelerinin güneş panelleriyle kaplanacağını, böylece konutların hem tüketim hem de üretim yapacağını ifade eden Altaş “Bu projeyle üretim yapan tüketiciler de olacak. Evinin yapısal özelliğine bağlı olarak duvarına ya da çatısına konulan panelle ürettiği elektriği, tüketmezse elektrik şebekesine satabilecek. Böylece tüketici, üretici olarak para kazanabilecek” dedi.