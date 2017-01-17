Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün de 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası,12,13 ve 16 Ocak'ta da repo ihalesi açmamıştı.
TCMB haftalık repo ihalesi açmadı
17.01.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün de 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
Etiketler : dolar,
438590 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/438590.aspx
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