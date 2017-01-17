Danıştay,  işçi ve memur emeklilerinin sendikalı olabilmelerinin önünü açan Ankara 7. İdare  Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Yeni Emekli  Bir-Sen Genel Başkanı Odabaş: "Yüksek mahkemenin kararına göre işçi, Bağ-Kur  ve memur emeklileri sendika kurabilecek. Anayasanın 53. maddesine istinaden  yapılacak bir uyum yasasıyla yaklaşık 12 milyon emekli sendikalı olma hakkını  kavuşacak. Danıştay, emekliler için tarihi bir karar vererek, emeklilere sendika  yolunu açtı. Mahkeme kararı herkesi bağlar. Sendika kurmanın önündeki engel  kaldırıldı. Bundan sonra yetkili sendika, işçi ve memurların bağlı olduğu Sosyal  Güvenlik Kurumu ile toplu sözleşme yapma hakkına sahip olacak. Artık emekliler  kendileriyle ilgili kararı, kendilerini doğrudan temsil eden emekli  sendikalarının aracılığıyla verebilecek"

Yeni Emekliler Birliği Sendikası (Yeni Emekli Bir-Sen) yönetim kurulu  üyeleri, 26 Eylül 2013'te kuruluş dilekçesiyle Ankara İl Dernekler Müdürlüğüne  başvurdu. Valilik yetkilileri, emeklilerin sendika kurabileceklerine ilişkin  yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle İçişleri Bakanlığına emeklilerin sendika  kuruma haklarının olup olmadığını sordu.
 
İçişleri Bakanlığından 27 Haziran 2016'da gelen cevapta, emeklilerin  "sendika" yerine "dernek" kurabilecekleri bildirildi. Ankara Valiliği de bu  bilgilendirme gereği sendika kuruluş dilekçesini işleme koymayarak, başvuruyu  reddetti. Sendika yönetimi ise Ankara Valiliğinin ret işlemenin iptali istemiyle  Ankara 7. İdare Mahkemesinde dava açtı.
 
Valilik işlemini iptal eden Mahkeme, Ankara Valiliği ve İçişleri  Bakanlığının "emekliler sendika kuramaz" kararını hukuka aykırı bularak,  Anayasanın 17. ve 51. maddeleri ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 11.  maddesi gereğince emeklilerin sendika kurabileceklerine hükmetti.
 
Bunun üzerine Ankara Valiliği, Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin kararını  temyiz ederek, yürütmesinin durdurulmasını ve kararın bozulmasını istedi. Temyiz  istemini 10 Aralık 2016'da görüşen Danıştay 10. Dairesi, Ankara Valiliğinin  başvurusuyla ilgili ilk incelemesini tamamladı.
 
Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini  oy birliğiyle reddeden daire, temyiz istemini daha sonra esastan karara  bağlayacak.
 
"Danıştay tarihi bir karar verdi"
 
AA muhabirine konuşan Yeni Emekli Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil  Odabaş, Danıştay'ın sendikalarının lehine verdiği kararın, yaklaşık 12 milyon  emekliyi doğrudan ilgilendirdiğine dikkati çekerek, "Yüksek mahkemenin kararına  göre işçi ve memur emeklileri sendika kurabilecek. Anayasanın 53. maddesine  istinaden yapılacak bir uyum yasasıyla yaklaşık 12 milyon emekli sendikalı olama  hakkını kavuşacak. Danıştay emekliler için tarihi bir karar vererek emeklilere  sendika yolunu açtı." dedi.
 
Kararın kendilerine tebliğ edilmesi üzerine kuruluş dilekçesi ve  sendika karar defteriyle yeniden valiliğe başvurduklarını söyleyen Odabaş, "İl  Dernekler Müdürlüğü, dilekçemizi Danıştayın kararıyla birlikte bakanlığa  gönderecektir. Umuyoruz ki yakın bir zamanda kuruluşumuz tescillenir." diye  konuştu.
 
Odabaş, idarenin, mahkemenin kararına uymak zoruna olduğunu, bununla  ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapması gerektiğini belirterek, "Mahkeme  kararı herkesi bağlar. Sendika kurmanın önündeki engel kaldırıldı. Bundan sonra  yetkili sendika, işçi, Bağ-Kur ve memurların bağlı olduğu Sosyal Güvelik Kurumu  ile toplu sözleşme yapma hakkına sahip olacak. Artık emekliler kendileriyle  ilgili kararı, kendilerini doğrudan temsil eden emekli sendikalarının  aracılığıyla verebilecek." değerlendirmesini yaptı.
 
2010'da yapılan referandumla kabul edilen anayasa değişikliği  sonucunda memurlara toplu sözleşme hakkı verildiğini, emeklilerin de bu imkandan  yararlanabileceklerinin açık bir şekilde vurgulandığını aktaran Odabaş, şöyle  devam etti:
 
"Ancak bu hak, emeklilerin temsilcileri yerine aktif çalışan  memurların yaptığı toplu sözleşme ile veriliyor. Bu durum eşitlik ilkesine de  anayasadaki toplu sözleşme hükmüne de aykırı. Zira toplu sözleşme masasında  alınan kararların büyük çoğunluğu çalışan memurlara yönelik. Anayasanın 53.  maddesine istinaden çıkarılacak bir uyum yasası ile bu sorun giderilebilecektir."
 
Anayasanın yanı sıra Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere  göre emeklilerin sendika kurma hakkının görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan  Odabaş, "Bundan on yıl önce memurlar için de 'sendika kuramaz' diyorlardı, bugün  memurların yaklaşık yüzde 80'i sendika üyesi." ifadesini kullandı.