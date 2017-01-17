İstanbul Kapalıçarşı'da 147,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 147,80 liradan, 972 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 989 liradan, 134,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 138,50 liradan, 950 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 970 liradan, 475 liradan alınan Yarım Ziynet 485 liradan, 237 liradan alınan Çeyrek Ziynet 243 liradan satıldı.
Çeyrek altın 243 lira oldu
17.01.2017 - 17:49 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,80 lira oldu. Çeyrek Ziynet 243 liradan satıldı
Etiketler : Çeyrek Ziynet altın,altın fiyatları,haberler,
438739 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/438739.aspx
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