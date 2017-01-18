Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, barajın yapımından etkilenen Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Sarıağaç, Akine ve Ormancık köylerinden 326 aile için 208 milyon lira proje bedeliyle 326 konut, 3 köy konağı, 300 kişilik 3 cami, 16 derslikli bir okul ve arıtma tesisleri yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Hak sahibi ailelerin geçimlerini temin etmek amacıyla tarımsal iskan projesi de hazırlanırken, projeye yönelik ihale gerçekleştirildi. Bu çerçevede hak sahibi her vatandaşa yaklaşık 4,5 dönüm çilek üretimine uygun tarım arazisi verilecek.