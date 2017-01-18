Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

Türkiye’de tasarruf açığının kapatılması ve çalışanların yaşlılık döneminde daha rahat yaşamaları maksadıyal hayata geçirilen Bireysel Emeklilik Sisteminde “Otomatik Katılım” uygulaması hareketli başladı. 11,8 milyar TL fon büyüklüğü ve yüzde 19,4 pazar payıyla, 18 şirketin faaliyet gösterdiği sektörde birinci konumda bulunan AvivaSA, otomatik katılımın ilk 16 gününde 115 şirket tarafından tercih edildi. AvivaSA Emeklilik ve Hayat, ‘otomatik katılım’ ile ilgili hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Sabancı Holding’te gerçekleştirilen toplantıya, Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat’ın yeni CEO’su Fırat Kuruca katıldı.

GİDECEK YOL VAR

Türkiye’de sektörün ciddi bir büyüme ivmesi içerisinde olduğunu vurgulayan Dinçer; “Son 5 senede BES’teki fon büyüklüğü, yıllık ortalama yüzde 34’lük büyümeyle 60,8 milyar TL’ye ulaştı. Katılımcı sayısı 6,6 milyon oldu. Toplam fon büyüklüğü, Türkiye’de GSYİH’nin yüzde 2,4’ünü oluşturuyor. OECD ülkeleri içinde 32. sırada yer alıyoruz. Burada tasarrufların millî gelire oranı da çok önemli. Türkiye’de yüzde 25 seviyesinde açıklandı. Tasarruf oranı Çin’de yüzde 49, Hindistan’da yüzde 32, Güney Kore’de yüzde 36, Endonezya’da yüzde 32 seviyelerinde... Ülke olarak gidecek yolumuz var” dedi.

HEDEF 400 MİLYAR TL

BES’te geçtiğimiz 10 yıllık dönemde katılımcılara enflasyonun 43 puan üzerinde getiri sağlandığını belirten Kuruca ise, “Otomatik katılımın hayata geçmesi ile birlikte, sisteme kademeli olarak 14 milyon kişinin katılması bekleniyor. Sadece 2017 yılında, öncelikli olarak kamu dahil, 6,5 milyon kişi sisteme girecek. 2023 yılında bireysel emeklilik pazarının 400 milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağını öngörüyoruz. 125,2 milyar avro ile ülkemiz, emeklilik tasarruf açığında 5. sırada, ama GSYİH ile kıyaslandığında açığı en fazla olan ülke. Tasarruf açığı denen olgu, Türk insanının bugünkü hayat standardını emeklilik döneminde de devam ettirebilmesi için yapması gereken birikim anlamına geliyor. Ve 20 yaşında bir Türk gencinin, hayalindeki emeklilik için ayda 83 avro tasarrufta bulunması yetiyor” diye konuştu.