Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılına ait verilerini paylaşan Bakan Özhaseki, "2016 yılında İstanbul, 278 bin 353 alım satımla en üst sırada yer alırken, 193 bağımsız bölüm (iş yeri ve konut) satımının gerçekleştiği Hakkari ise en alt sırada yer aldı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, açıklamasına şöyle devam etti:

"2016 yılında İstanbul’dan sonra Ankara’da 163 bin 62, İzmir’de 94 bin 499, Antalya’da 67 bin 260 ve Bursa’da 60 bin 411 bağımsız bölüm el değiştirdi. En az bağımsız bölüm satımının gerçekleştiği Hakkari’yi takip eden diğer iller ise Şırnak 592, Bayburt 781, Ardahan 830."