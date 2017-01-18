Bursa Süs Tavukları Bahçe Hayvanları Sevenler Derneği Başkan  Yardımcısı HASAN Erk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil ve mavi renkte  yumurtalarıyla dikkati çeken araucanaların son dönemde süs tavukçuluğu  yapanlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Araucanaların koleksiyonculara hitap eden bir tavuk cinsi olduğunu ve  insanların bu hayvanın yumurtalarını gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Erk,  "Araucanalar iki yıl öncesine kadar ülkemizde çok popüler hayvanlar değildi.  Yumurtalarının yeşil ve mavi renkte olması süs tavukçuluğu koleksiyoncuları  tarafından daha fazla rağbet görmesine sebep oldu. Son aylarda az bulunması  nedeniyle adeta karaborsa oldu. Geçen yıla kadar bunların fiyatları 150-200 TL  iken iyi bir damızlığın şu an fiyatı bin 500 ile 2 bin TL arasında mezatlarda  değerini buluyor." dedi.

Erk, özellikle son birkaç ayda "yeşil yumurtlayan tavuk" haberlerinin  bu kanatlıya talebin artmasında etkili olduğunu vurgulayarak, "Araucanaların  üretimi, diğer cinslere göre daha kısıtlı. Bu süs tavuklarına meraklı olanlar,  misafirlerine, yakınlarına yeşil ve mavi yumurtalarını gösteriyorlar. Herkesin  merakı farklı." diye konuştu.

"Araucanaların yumurtalarının besin, protein ve kalori değeri  açısından diğer tavukların yumurtalarından farklı olduğuna dair haberlerin  yayımlandığını da vurgulayan Erk, bunların gerçeği yansıtmadığını, aradaki farkın  sadece rengi olduğunu söyledi.

Erk, renkli yumurtaların tanesinin de piyasada 15-20 liradan alıcı  bulduğunu belirterek, "Ancak her üretici de bu yumurtalara sahip olamıyor.  Profesyonel kuluçka makinesi olanların şansı daha yüksek. Bir tavuğun altına  konulup tabii ki çıkabiliyor ama kıymetli, pahalı yumurtalar olduğu için  profesyonel kuluçka makinelerine ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

"FAZLA TALEP FİYATLARI YÜKSELTTİ"

Bursa'daki çiftliğinde araucana cinsi tavuk üreten Ömer Faruk Erdönmez  ise araucanaların küçük ve büyük boy olarak ikiye ayrıldığını ifade ederek,  şunları kaydetti:

"Büyük boydakiler yani horozlar 2,5 kilogram, dişiler ise 1,8 kilogram  gelirler. Yıllık yumurta sayıları 150 adettir. Türkiye'ye ilk defa 2000 yılında  getirildiğini biliyoruz. O zaman da hayvanseverler tarafından epey sevildi. Geçen  yıl ise büyük talep gördü. Fazla talep fiyatları yükseltti. Ben şu anda satışını  yapmıyorum çünkü elimde henüz yetişkini yok. Macaristan'dan yumurtaları getirdik  yakında civcivler çıkmaya başlayacak. Bu ilkbaharda fiyatları yine 200-300  liralara geriler."

Erdönmez, bu tavukların dünya genelinde fan kulüplerinin bulunduğunu,  hayranlarının fazla olduğunu belirterek, yurt dışında düzenlenen fuarlarda en  fazla ilgi gören kanatlılar arasında yer aldığını söyledi.