Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki tur operatörleri ve acentelerin değerlendirmelerine göre, erken rezervasyon satışlarının yüzde 50’sinin Türkiye’ye yapıldığı belirtildi.

Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonların, geçtiğimiz yılın eylül ayında başladığının kaydedildiği açıklamada, “Rus turistler, Türkiye’yi özledi. Vatandaşlar erken rezervasyonla sağlanan indirimlerden de faydalanmak istiyor.” değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Rus rublesinin son dönemde değer kazanması ve Türkiye’deki otellerin önemli indirimler yapması sayesinde, Türkiye’nin erken rezervasyonda Rusların ilk tatil seçeneği olduğu kaydedildi.

Türkiye’de tatile yönelik talebin, 2015’e göre iki kat arttığının belirtildiği açıklamada, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya ve Rusya’nın diğer şehirlerinin, tatil talebinin diğer yüzde 50’sini oluşturduğu ifade edildi.

Ruslar için Türkiye’deki en gözde tatil destinasyonlarının yine Alanya, Side ve Kemer olduğu belirtilirken, bu bölgelerdeki bazı otellerde indirimlerin yüzde 50’ye kadar yükseldiğine işaret edildi.