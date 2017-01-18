Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ilk milli fırkateyninin yapımı, yarın düzenlenecek törenle başlayacak. İ sınıfı fırkateynin ilk kaynağı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından yapılacak. "İstanbul" ismi verilen gemi uzun menzili, yerli mühimmatıyla dikkat çekecek.Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, yüksek menzile, etkin silahlara, komuta kontrol ve savaş sistemlerine yönelik ihtiyacının milli imkanlarla karşılanmasına yönelik çalışmalar başlamış, bu kapsamda "ada sınıfı" korvetlerin devamı olarak "i sınıfı fırkateyn"in yapımı planlanmıştı.

Milli gemi inşasında bir başlangıç olan ada sınıfı korvetlerin başarısı diğer ülkelerin de dikkatini çekti. Milli imkanlarla yapılan ada sınıfı 4 korvetin ardından 5. gemi olarak fırkateyn sınıfı gemi yapılacak. "İstanbul" adı verilen gemi, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olma özelliğini taşıyacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, i sınıfı fırkateynin tasarımını, ada sınıfı korvet dizaynını esas alarak yaklaşık 2 yılda tamamladı.



- Somali'ye yakıt ikmali yapmadan gidebilecek

İ sınıfı fırkateynlerin boyu ve menzili ada sınıfı korvetlerden daha uzun olacak. İ sınıfı fırkateynler İstanbul'dan Somali veya Yemen'e yakıt ikmali yapmadan ulaşabilecek.

Gemiye Dikey Atım Sistemi (DAS) ile su üstü ve hava hedeflerine karşı "Evolved Sea Sparrow Missile" (ESSM) güdümlü mermi atma kabiliyeti kazandırılan fırkateynlerin, ESSM güdümlü mermi entegrasyonuyla hava hedeflerine karşı kullanılabilecek güdümlü mermi sayısı 21'den 64’e, menzili ise 5 kilometreden 18,5 kilometreye çıkartılacak.



- "Piri" güdümlü mermileri takip edecek

İ sınıfı fırkateynlere kızıl ötesi arama ve takip sistemi olarak ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen, adını ünlü Türk denizcisi Piri Reis’ten alan "Piri" entegre edilecek. Böylelikle çok alçak irtifadan yaklaşan ve radar tarafından görülemeyen güdümlü mermilere karşı tespit imkanı sağlanacak. Ayrıca, ilk defa milli imkanlarla bir Elektronik Taaruz Sistemi geliştirilecek. Gemiye entegre edilerek elektronik harp kabiliyetlerine ilave edilecek sistemle düşman unsurların sahip olduğu silah elektronik sistemlere karşı aldatma ve karıştırma imkanı, milli olarak kazanılacak.

- Yüksek ateş gücü

Kullanılan 76 milimetrelik Compact baş topun geliştirilmesiyle atım adedi dakikada 80'den 120'ye çıkarılacak. Top kontrolleri analog sistemden dijital kontrollü hale dönüştürülecek. 12,7 milimetre makineli tüfek monteli STAMP sisteminden 25 milimetre top entegreli STOP sistemine geçilerek silah menzili ve tahrip gücü artırılacak. Bu sayede asimetrik tehditlere ve radar kesit alanı küçük su üstü hedeflerine karşı daha etkin savunma ve taarruz yapılabilecek.

- Milli güdümlü mermi "Atmaca" kullanılacak

Su üstü hedeflerine karşı güdümlü mermi sayısı ada sınıfı korvetlerde 8 iken i sınıfı fırkateynlerde bu sayı 16'ya yükseltilecek. Ada sınıfı korvetlerdeki Harpoon güdümlü mermi sisteminin milli Atmaca güdümlü mermisiyle değiştirilmesi planlanıyor. Halihazırda Roketsan tarafından geliştirme çalışmaları devam eden Atmaca'nın, 222 kilometreye kadar menziliyle yerli savunma sanayinin önemli bir başarısı olması planlanıyor.

- Torpidolara karşı "Hızır" koruyacak

Daha önce yurt dışından alınan Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi, i sınıfı fırkateynlerde değiştirilecek. Bunların yerine Aselsan tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen "Hızır" sistemi kullanılacak. Üç aşamalı olarak icra edilen testlerde son aşamaya gelinen Hızır'ın testleri başarılı şekilde sürüyor. İ sınıfı fırkateynlerde daha modern, daha düşük emisyon değerlerine sahip, daha çevreci, daha verimli ve daha düşük yakıt tüketimine sahip ana tahrik sisteminin bulunması hedefleniyor.