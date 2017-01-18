Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) yönetiminin sendikaya sunduğu "zam yapılmasın" teklifi için çalışanların görüşlerini almak adına anket düzenlendi.

Hava-İş Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, üyelere gönderilen ankete 10 bin 880 kişinin katıldığı kaydedilerek, "10 bin 416 kişi, THY'nin 2017 yılında sosyal yardım ve ücrete ilişkin zam yapılmaması teklifine 'evet', 464 kişi 'hayır' oyu kullandı. Siz değerli üyelerimizin kullandığı oylar doğrultusunda elde edilen verilere istinaden, en başta iş güvencesini şart koşarak ve garanti altına alarak, sendikamız, işveren ile görüşmelerini sürdürmektedir" denildi.

Üyelerin iş kaybı kaygısı olmadan, huzurla çalışabilmeleri gayesiyle, tüm seçenekler göz önünde bulundurularak pazarlık sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, bu süreçte en çok önem verdikleri hususun, "hiçbir üyenin işsiz kalmaması" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu protokolde imza altına alınan şartlara işverenin uymadığı takdirde, sendikanın protokolden cayma hakkına sahip olacağı da kaydedildi.