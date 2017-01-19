Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam 164 ülkeden 125 bin profesyonel katılımcı ve 108 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan FİTUR’daki Türkiye standı, Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, İspanya Enerji ve Turizm Bakanı Alvaro Nadal ve Madrid Özerk Yönetim Başkanı Cristina Cifuentes’i misafir etti. Kral Felipe, “İstanbul’un acısı Madrid’in acısıdır” ifadesini kullandı. Türkiye Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Müberra Eresin de Kral’ın ziyaretinin önemine işaret etti ve “2015 yılında İspanyol turist sayısı yüzde 15 düşüş yaşarken, 2016’da yüzde 50’nin üzerinde kayıp gerçekleşti. Dolayısıyla kültür turizmi için ülkemizi tercih eden İspanya pazarında çok yönlü temas kuracağız” dedi.