Apple yeni yılın ilk zammını iPhone'lara bugün yansıttı. Tüm iPhone'larda geçerli olan yeni zamlı fiyatlarla birlikte en pahalı iPhone'un fiyatı 5 bin 449 TL'ye çıktı. Zam öncesi bu fiyat 4 bin 599 TL'ydi. iPhone'larla birlikte diğer ithal telefon markalarına ait cihazların da fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. İşte, iPhone'ların yeni Türkiye fiyatları

İŞTE YENİ ZAMLI iPHONE FİYATLARI

32 GB iPhone 7: 3 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 199 TL)

128 GB iPhone 7: 4 bin 299 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 599 TL)

256 GB iPhone 7: 4 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 999 TL)



32 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 749 TL)

128 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 949 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 199 TL)

256 GB iPhone 7 Plus: 5 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 599 TL)

32 GB iPhone 6S: 3 bin 199 TL

128 GB iPhone 6S: 3 bin 699 TL

32 GB iPhone 6S Plus: 3 bin 699 TL

128 GB iPhone 6S Plus: 4 bin 199 TL