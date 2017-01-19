Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen 20 Ocak günü yarı yıl tatiline girecek. Yarı yıl tatili öncesi Uludağ’da da heyecanlı bir bekleyiş başladı. İki haftalık tatilinin ardından öğrenciler 6 Şubatta ders başı yapacak. 16 gün tatil yapma fırsatı bulacak olan aileler, soluğu kış turizminin gözde mekanlarında alacak. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Uludağ bu senenin en gözde tatil bölgesi oldu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş, “Sömestr tatiline doğru Uludağ’a ilgi çoğaldı. Şu anda otellerde yer yok. Uludağ’da yer bulamayan kişileri ise Bursa’nın merkezinde ağırlıyoruz. Sömestr tatiliyle birlikte 12 bin kişinin Uludağ’da, 3 bin kişinin ise Bursa’nın merkezinde konaklamasını bekliyoruz. Buna günü birlikçileri de eklediğimiz zaman hafta içi yaklaşık 25 bin kişi, hafta sonu ise 70 bin kişinin Uludağ’ın zirvesinde olmasını bekliyoruz” dedi.

Uludağ’da 15 tatilde 500 bin kişiyi ağırlayacağını anlatan Mehmet Akkuş, “Otel fiyatları konaklama yerlerinin azalmasıyla yükseldi. İlk zamanlarda 150 liradan başlayan fiyatlar şu anda 250 liradan başlıyor. Ama yer kalmadığını belirtmeliyim. Mevcut kapasiteye göre Uludağ’a gösterilen ilgi güzel. Ama günü birlikçiyle eğlence ve kayak için gelenlerin ayrı tutulması gerekiyor” diye konuştu.