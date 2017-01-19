Dolar fiyatları, Fed Başkanı Janet Yellen'ın dünkü konuşması sonrası küresel bazda değer kazanmasıyla yükseldi. Kur, Fitch'in Türkiye değerlendirmesiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Dolar/TL, saat 15.36 itibari ile gün içi en yüksek seviyesi olan 3.8316 TL'yi gördü. Dolar, saat 16.53 itibari ile 3.8287 seviyesinden işlem gördü.
Dolar fiyatları 3.83 seviyesinin üzerini gördü
19.01.2017 - 17:42 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fed Başkanı Yellen'in açıklamaları ve Fitch'in Türkiye değerlendirmesi dolar fiyatlarında yukarı harekete neden oldu
Etiketler : Dolar fiyatları,
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