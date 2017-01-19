Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar fiyatları, Fed Başkanı Janet Yellen'ın dünkü konuşması sonrası küresel bazda değer kazanmasıyla yükseldi. Kur, Fitch'in Türkiye değerlendirmesiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Dolar/TL, saat 15.36 itibari ile gün içi en yüksek seviyesi olan 3.8316 TL'yi gördü. Dolar, saat 16.53 itibari ile 3.8287 seviyesinden işlem gördü.