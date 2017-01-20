Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Ev Aletleri tarafından yerli teknolojiyle üretilen Aura Roboclean Temizlik Robotu ile Aura Cebilon Unique Su Arıtma Cihazı; “Birinci Sınıf Temizlik Sistemi” ve “Birinci Sınıf Su Arıtma Cihazı” kategorilerinde Kazakistan Devlet Ödüllerinin sahibi oldu. Çeyrek asırdan fazla süredir insanlara faydalı ürünler sunan ve hep ilkleri gerçekleştiren ‘İhlas Ev Aletleri’nin, dünyanın farklı ülkelerinden aldığı ödüllerle üretim ve kullanım kalitesine verdiği önemi bir kez daha ispatlamış olduğu belirtildi.

Avrupa ve ABD’de aldığı ödüllerin ardından Kazakistan Devlet Ödülü’ne de sahip olduklarını belirten İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber, “Avrupa ve Amerika pazarının yanı sıra Kafkasya pazarı da bizim için çok önemli. Yaklaşık 10 yıldır Kazakistan merkezli Kafkas ülkelerine ihracat yapıyoruz. Özellikle Roboclean Temizlik Robotumuz; Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan ülkelerinde pazar lideri konumunda ve pazar payı her geçen gün artmaya devam ediyor” dedi. Kazakistan’dan alınan ödülle birlikte Roboclean Temizlik Robotunun 6’ncı, Cebilon Su Arıtma cihazının ise 4’üncü ödülünü aldığını ifade eden Dr. Ömer Kamber “Bu ödüller bizim için teşvik unsurudur. Daha iyisi için çok çalışacağız. Çeyrek asırdan fazla süredir edindiğimiz tecrübe her şeyden önemli. Bu birikimden aldığımız güçle, bugün İhlas Ev Aletleri olarak Türkiye’nin en iyi, dünyanın da sayılı temizlik robotu ve su arıtma cihazı üreticilerinden biri konumuna geldik. Üretimde inovasyon, ürünlerde yenilenebilirlik esasları günümüzün olmazsa olmaz esaslarıdır. Bu esaslarımızı uygulama noktasındaki dirayetimizin sonuçlarını hem Türkiye hem dünyada görüyoruz” diye konuştu.