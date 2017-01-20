Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,49 azalarak 63 bin 709'a düştü. Kapanan şirket sayısı ise aynı dönemde yüzde 8,88 gerileyerek 11 bin 38 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2016 yılının aralık ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, söz konusu ayda kurulan şirket sayısı, 2015'in aynı ayına göre yüzde 21,25 azalarak 4 bin 818 oldu. Kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 5,25 geriledi ve bin 733 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda değerlendirildiğinde kurulan şirket sayısı 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,49 azalarak, 66 bin 701'den 63 bin 709'a geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,88 azalarak 12 bin 114'ten 11 bin 38'e düştü.