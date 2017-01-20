Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi açmıyor.
Merkez Bankası bugün de repo ihalesi açmadı
20.01.2017 - 11:58 | Son Güncelleme: 20.01.2017 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
439648 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/439648.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER