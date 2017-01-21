Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koç Ailesinin 3’üncü kuşak üyesi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 1’inci yılında anılıyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı 13 yılda Koç Holding’in cirosunu 5 katına, ödenmiş sermayesini 2,3 katına çıkaran Mustafa Koç aile mezarlığındaki törenin ardından çeşitli etkinliklerle anılacak. Törende, ailesi, dostları ve çalışanlarının Koç ile ilgili anılarını anlattığı belgesel de paylaşılacak. Bunun öncesinde, geçen yıl bugün, ani bir kalp krizi sonrasında hayata veda eden Koç için ölüm yıl dönümüne özel hazırlanan Bizden Haberler dergisinde annesi Çiğdem Simavi “İnsan sevmesi çoktu Mustafa’nın. Bütün insanları severdi çocukluğundan beri” diye anlatırken, “Herhâlde erkenden göçüp gideceği içine doğmuştu da o yüzden her şeyi yapmak istiyor, hiçbir anını boş geçirmek istemiyor ve neredeyse hiç durmuyor, koşuyor, koşuyordu” dedi. Babası Rahmi M. Koç, ilk evlat, ilk torun, ilk erkek olması ve 29 Ekim’de doğması sebebiyle ayrıcalıklı olduğunu dile getirirken, eşi Caroline Koç da “Normal bir insanın 100 veya 150 senede yaşayacağı hayatı 55 yaşına sığdırdı. Doğru bildiği yolda devam etti. İyi ki böyle yapmış” diyerek duygularını anlattı.

Baba sen beni işletmişsin

Cumhuriyet Bayramı’nda doğması sebebiyle babası Rahmi M. Koç yıllarca oğluna, ‘Bu bayramlar senin için yapılıyor, bayraklar senin için asılıyor’ diyor, bu da Mustafa Koç’a kendisini daha özel hissettiriyordu. Tabii bunun şaka olduğunu anlayınca “Baba bu kadar senedir sen beni işletiyormuşsun” demiş Rahmi Koç’a. Bu da yıllarca hoş bir anı olarak kalmış.

Demir yoluna yatıp son anda kalkardı

Ömer Koç bir anısını “Evin arkasından demir yolu geçerdi. O demir yoluna yatar ve son ana kadar kalkmazdı. Ben ise uzaktan ‘Mustafa kalksana, tren geliyor, öleceksin’ diye bağırırdım. Beni çıldırtmak için kalkmazdı” diye anlatırken, Ali Koç “Mustafa’nın ne kadar cömert, yufka yürekli, can dostu olduğunu, taziyelerde bir kez daha anladık” ifadesini kullandı.