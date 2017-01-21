Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde  85'ini karşıladığı için "dünya kayısı başkenti" olarak da anılan Malatya ile  civar illerdeki 3 ilçeden geçen yıl 78 bin 859 ton kayısı ihraç edildi.İklimi ve toprak yapısı sayesinde farklı lezzet ve irilikte meyveler  veren yaklaşık 7,5 milyon kayısı ağacına ev sahipliği yapan Malatya'nın yanı sıra  Kahramanmaraş'ın Elbistan, Elazığ'ın Baskil ve Sivas'ın Gürün ilçelerinde de  yetişen kayısı, bu yıl da dünya sofralarını süsledi.

"Malatya kayısısı" olarak dünyada nam salan kuru kayısı, 78 bin 859  tonluk ihracat sayesinde elde edilen 289 milyon 349 bin dolarlık gelirle ülke  ekonomisine de katkı sağladı.Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, AA  muhabirine, bu yıl tonaj olarak iyi ihracat yaptıklarını söyledi.Geçen yıl Türkiye'den 65 bin ton civarında kuru kayısı ihracatı  gerçekleştirildiğini hatırlatan Özbey, bu yıl da 78 bin 859 ton ürünün yabancı  ülkelere satıldığını anlattı.

Kayısı sezonunun aslında ağustos ayında başladığını aktaran Özbey,  "Kuru kayısı ihracatından 289 milyon 349 bin dolar gelir elde edilmiştir.  Malatya'da bizim kuru kayısımızın sezonu aslında 1 Ağustos'ta başlar. Bu yıl  ağustosun başından aralık sonuna kadar 42 bin 799 tonluk ihracat yapmışız.  Karşılığında ise 140 milyon 975 bin dolar gelir elde etmişiz." diye konuştu.

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ KAYISI İHRACATINI DA VURDU

Özbey, önceki yıl kuru kayısıdan elde edilen 301 milyon dolarlık  ihracat gelirinin yaklaşık 12 milyon dolar azaldığına işaret ederek, bunun  sebebinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi  olduğunu söyledi.

Türkiye ve Türk halkının darbe girişime izin vermediğini hatırlatan  Özbey, şöyle devam etti:

"Ocak ayında yeni başlayacak ihracatımız, inşallah yeni mahsulün  çıkışına kadar artarak devam edecek. Biz 100 bin ton hedeflemiştik. İnanıyorum ki  bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca dahili piyasada da 15-20 bin ton kuru  kayısı satmak suretiyle elimizdeki malları sıfırlayarak yeni sezona gireceğiz."Özbey, yeni sezondan da umutlu olduklarını ifade ederek, kayısı  ağaçları için güzel bir sezon geçirildiğini sözlerine ekledi.