Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel ticaret açısından önemi giderek artan Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler, diplomatik ilişkilerin sıklık kazandığı 2011-2015 yılları arasında önemli gelişim gösterdi. Bu dönemde kıta ülkelerine yönelik toplam ihracat 64 milyar doların üzerine çıkarken, dış ticaret hacmi de 93,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AFRİKA İLE TİCARETTE MISIR İLK SIRADA

Dış ticarette Kuzey Afrika ülkeleri ön planda yer alırken, 2011-2015 yılları arasında en fazla ihracat yapılan ülke 16 milyar 61 milyon dolarla Mısır oldu. Bu ülkeyi, 9 milyar 192 milyon dolarla Cezayir, 9 milyar 120 milyon dolarla Libya, 5 milyar 874 milyon dolarla Fas ve 4 milyar 225 milyon dolarla Tunus izledi.

İthalat açısından bakıldığında Mısır bu dönemde 7 milyar 3 milyon dolarla en çok ithalat yapılan Afrika ülkesi olarak dikkati çekti. Bu ülkeyi 6 milyar 832 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 4 milyar 451 milyon dolarla Cezayir, 3 milyar 925 milyon dolarla Fas ve 4 milyar 225 milyon dolara Tunus takip etti.

MÜTEAHHİTLİKTE AFRİKA'NIN PAYI YÜZDE 17,5

Türk inşaatçıların ilk kez 1972'de Libya'daki Trablus Limanı inşaatını üstlenmesiyle girilen Afrika pazarında toplamda bin 200'den fazla projeye imza atılırken, bu projelerin toplam bedeli de 58 milyar doları aştı.

Türk müteahhitlerin yurt dışında geçmişten bugüne üstlendikleri proje toplamı içinde Afrika'nın payı da yüzde 17,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bu alanda en çok iş yapılan ülke Libya olurken, Cezayir, Fas, Etiyopya, Nijerya, Sudan ve Kamerun önemli tutarda projelerin üstlenildiği diğer ülkeler oldu.

TANZANYA YÜZDE 6'LIK BÜYÜMEYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı Aytaç Dinçer, Tanzanya'nın Türk iş dünyası için önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Tanzanya, son on yılda Sahraaltı Afrika'da en iyi ekonomik performans gösteren ülkelerin başında geliyor. Ülke ekonomisi bu dönemde yıllık yüzde 6 seviyelerinde büyüdü." dedi.

Ülke ekonomisindeki büyümenin inşaat, madencilik ve hizmetler sektörlerinin desteğiyle sağlandığını kaydeden Dinçer, Tanzanya'nın Doğu Afrika Gümrük Birliği üyesi olduğuna dikkati çekti.

MADAGASKAR'DA TURİZM FIRSATLARI

DEİK Türkiye-Madagaskar İş Konseyi Başkanı Yalçın Kıroğlu da Madagaskar'ın bu yıl yüzde 4,5 seviyesinde büyüdüğünü belirterek, 22 milyon nüfuslu bir ada devleti olan ülkenin, alt yapı, enerji, turizm, madencilik ve imalat sanayi gibi pek çok alanda yatırım fırsatları sunduğunu söyledi.

Madagaskar'da, Fransa, Kanada ve Çin gibi ülkelerin yatırımları olduğunu söyleyen Kıroğlu, "Madagaskar, doğal güzellikleri ve keşfedilmemiş koyları ile tam bir turizm cennetidir. Ülkenin bakir koylarında ciddi tesis ve altyapı ihtiyacı bulunuyor. Türk yatırımcıların turizm sektöründeki birikimi, otel ve diğer turizm tesisleri için karlı yatırım fırsatları sunuyor." diye konuştu.

"MOZAMBİK EN BÜYÜK LNG İHRACATÇISI OLABİLİR"

DEİK Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı Erhan Barutoğlu da Mozambik karasularında bulunan yüksek miktardaki doğalgazın ticarileştirilmesi sonrasında ülkenin dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı olabileceğine işaret etti.

Ülkenin jeopolitik açından güzel bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Barutoğlu, ülkenin zengin yeraltı kaynakları ve bunların işletilip iletilmesi konusunda fırsatlar sunduğunu dile getirdi.