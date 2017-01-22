Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mart ayına kadar devam edecek olan kampanyada; ev almak isteyenlere yüzde 5 peşinat, yüzde 20 teslimde ödeme fırsatı sunan firma; ayrıca 0,69 faiz oranıyla 120 ay vadeli ödeme avantajı da sunuyor.

'Yaşam Tarzınızı Değiştirin' sloganı ile dikkat çeken Onur Park Life İstanbul, 3 etaplı bir proje olarak tasarlanıyor. 9 blok olarak hayata geçiren proje toplam 718 adet konut ve 231 adet cadde mağazasından oluşacak. 1+0'dan 3+1'e kadar farklı daire seçenekleri sunan Onur Park Life İstanbul, şirketin 46 bin 800 metrekarelik kendi arazisi üzerinde inşa edilecek. İnşası devam eden projenin ilk etabının 2018 de, ikinci etabının 2019 da ve üçüncü etabının ise 2020'de bitmesi planlanıyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin ilk metalüks gayrimenkul projesi Quasar İstanbul’un kesintisiz enerji ihtiyacını özel proje tasarımıyla FG Wilson Türkiye sağlıyor. Bina Sistemi Sertifikasını (DGNB GOLD) Türkiye’de alan ilk proje Quasar İstanbul’un büyüklüğü nedeni ile toplam 8.750 kVA gücünde jeneratör kullanıldı. Viatrans A.Ş.-Meydanbey ortak girişimi tarafından Mecidiyeköy’de yapılan Quasar İstanbul, Avrupa ve Asya’nın en iyi sanat, kültür ve lüks yaşam merkezi olmayı hedefliyor. FG Wilson Türkiye ve Bölge CEO’su Köksal Er: “Yavuz Sultan Selim Köprüsü başta olmak üzere pek çok projenin enerji ihtiyacını kesintisiz sağlayacak jeneratör sistemlerimizle markamızın güvencesi altına aldık. Ülkemizin ve bölgenin en büyük ve global projelerinin kesintisiz enerjisini temin etmekten gurur duyuyoruz” dedi.