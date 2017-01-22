Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda yapılan havalimanı yatırımları ile özellikle Arap turistlerin gözdesi hâline gelen Doğu Karadeniz, balıyla da Körfez’e yayıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, “Doğu Karadeniz’den 3 ülkeye yapılan 145 bin 645 kilogram bal ihracatı karşılığında, 656 bin dolar gelir elde edildi. Bölgeden yapılan ihracat miktarda yüzde 454, değerde ise yüzde 360 artış yaşanmıştır. Bunlar sevindirici bir rakamdır. İhraç edilen balın yüzde 80’i Suudi Arabistan’a yapıldı. Bunda, Arap turistlerin son yıllarda Karadeniz bölgesine yoğun olarak gelmeleri ve ürünü tatmalarının büyük payı bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi gerçekten zengin bir bitki örtüsüne ve floraya sahip. Son yıllarda arıcılığın gelişmesi ve üretilen balın da marka hâline getirilmesi de ilgiyi artırmıştır. 2017 de ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.