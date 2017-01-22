"Demir İpek Yolu" olarak da  adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin bu yılın ilk yarısında  hizmete açılması planlanıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra her üç  ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü büyük projede, hat işletmeye alındığında 1 milyon  yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşınabilecek. 2034 yılında proje hattı üzerinde 3  milyon yolcu ve 17 milyon yük taşıma kapasitesine çıkılması planlanıyor.

DENİZE YAPILACAK İKİNCİ HAVALİMANI 2 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ikinci deniz üzerine yapılacak havalimanı  olan Rize-Artvin Havalimanı ihalesi, bu yıl içinde tamamlanacak.

Rize merkeze yaklaşık 34 kilometre, Trabzon merkeze yaklaşık 105  kilometre ve Artvin sınırına 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili  mevkisine inşa edilecek havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265  metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ve 300 metreye 120 metrelik  de apronu olacak.

Havalimanı için yaklaşık 25 milyon ton taş dolgu olmak üzere toplam  88,5 milyon ton dolgu yapılacak. En derin yeri 22 metre olmak üzere ortalama 17  metrelik bir dolgu oluşturacak.

Havalimanı, terminal binası ve diğer üst yapı tesisleriyle yılda 2  milyon yolcuya, Türkiye'nin 56. havalimanı olarak hizmet verecek.

MEGA PROJENİN ETÜT İHALESİ SONUÇLANDIRILACAK 

Ulaştıma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları  Genel Müdürlüğünce 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde ön yeterlilik alan 6  firma, 15 Şubat'ta mali ve teknik tekliflerini sunacak. 2017 yılında tamamlanması  planlanan projenin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve  denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. İhale  sürecinin ardından 1 yıl içinde mühendislik projelerinin tamamlanması  planlanıyor.

İstanbul Boğazı'nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem  karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak  üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki  şeritli yol yer alacak.

Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin birinci ayağı,  Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek  Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro  sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal  kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık  Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.

Tünel, TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro  hattıyla entegre edilecek. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapımına  başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma  geçmesiyle Avrupa yakasında İncirli'den, Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye, 31  kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada  ulaşılacak. 

Avrupa yakasında Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına  karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattın entegre olacağı tüm hatlardan  günde 6,5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.

352 kilometre uzunluğunda olması planlanan  Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Gelibolu-Balıkesir-Savaştepe Otoyolu'nun ilk etapta  Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale bağlantısını sağlayacak 100  kilometrelik Malkara-Çanakkale kesimi için 26 Ocak Perşembe günü yapılacak  ihalede teklifler alınacak. İhalede, teknik olarak yeterli bulunan firmalar kısa  bir süre içinde tekrar davet edilerek tekliflerinde verdikleri süreleri  yarıştırılacak ve en kısa süreyi teklif eden firma ihaleyi kazanmış olacak. 

Dünyanın "en uzun açıklıklı köprüsü" olma unvanını alacak "1915  Çanakkale Köprüsü" için Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile  Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisinde ihaleye teklif vermeyi düşünen  firma grupları tarafından şimdiden sondaj ve zemin etüdü çalışmalarına başlandı.  

Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan taşımacılık hattında Çanakkale'yi,  Marmara Bölgesi'nde vazgeçilmez bir konuma taşıyacak köprü, Gelibolu ile Lapseki  arasında yapılacak. 

İki yakanın birbirine, kenar açıklıkları ile kendisinin toplam  uzaklığı 3 bin 860 metre ve yaklaşım viyadükleri ile 5 kilometre üzerinde olacak  köprünün iki ayağının açıklığının ise 2 bin 23 metre olması planlanıyor. Köprü ve  100 kilometrelik kısmın 2023'te hizmete açılması hedeflenen otoyolun, toplam   uzunluğu 354 kilometre olacak. Yol, İstanbul Silivri'den başlayıp, Balıkesir'in  Balya ilçesindeki otobanla birleşecek. Otoyol projesi kapsamında Çanakkale Boğaz  Köprüsü'nün yanı sıra toplam 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve  üst geçit köprüsü yapılacak.

EDİRNE'DEN ŞANLIURFA'YA KESİNTİSİZ OTOYOL İÇİN İHALE HAZIRLIĞI

Türkiye’nin önemli otoyol projelerinin başında gelen Ankara Niğde  Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu’nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinin batısındaki  Hacılar Köyü’nden başlayacak. Otoyol, Niğde-Gölcük Kavşağı’nda ise sona erecek.  Ankara Niğde Otoyolu tamamlandığında Kızılırmak Nehri’ni geçerek Kırşehir’in  Merkez ilçesinde bulunan İğdecik ve Gölhisar mahallesi civarından  Kırşehir-Kayseri D260 karayoluna bağlanacak.

YİD modeliyle 14 Nisan'da ihale edilecek Ankara-Niğde Otoyol Projesi,  330 kilometrelik otoyolun yapılmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım  sağlanacak. Toros Dağları'ndan geçen Tarsus-Niğde kesimi ve Ulukışla bağlantı  yolu trafiğe açıldı. Kırkgeçit Tünel ve Viyadük grubunun da parçası olan otoyolun  tamamlanmamış kısmının, YİD modeliyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KANAL İSTANBUL'DA BU YIL TEMEL ATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de kamuoyuna  "çılgın proje" olarak açıklanan Kanal İstanbul Projesi ilgili hazırlıklar  tamamlandı, uygulama için gerekli çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'a değer katacak proje için yapılan yasal düzenlemeyle kanalın  güzergahındaki mera vasfındaki yerler, kamulaştırma bedeli olmadan  kullanılabilecek. YİD modeliyle yapılacak projede, süre yarıştırılacak ya da  trafik garantisi verilecek. Kanalın etrafında yeni cazibe alanları oluşturulacak.  Ön projesi Bakanlıkça, uygulama projesi ise yüklenici firma tarafından  hazırlanacak.

Panama ve Hollanda’daki kanallarda incelemede bulunulan Kanal İstanbul  Projesi'nin iki yakasına toplam 100 bin konut yapılacak. 6 köprünün yer alacağı  proje kapsamında oluşturulacak şehrin, spor ve kültür alanları, alışveriş ve fuar  merkezleri de olacak.

Projenin bitirilmesi için hedeflenen tarih 2023 olarak belirlendi. 400  metre genişliğinde, 25 metre derinliği olması planlanan proje için 15 milyar  dolar yatırım yapılması öngörülüyor.

TÜRKSAT 5A VE 5B UYDULARININ İHALESİ YAPILACAK

Yerli katkının mümkün olduğu kadar yüksek olacağı Türksat 5A ve 5B  uydularına ilişkin sözleşmeleri yaparak, işe başlanması hedefleniyor. Söz konusu  uydular için dünyada bu işi en iyi yapan ülkelerin firmalarından teklif  alındı.

Türksat 5A 2018 sonununda 31 derece doğu yörüngesine, Türksat 5B ise  2019'da 42 derece doğu yörüngesine fırlatılacak. Türksat 5A uydusuyla Türkiye,  Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Avrupa ülkelerine yönelik televizyon  yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri verilecek.

TÜRKİYE'DE YAPILMIŞ EN BÜYÜK PROJE

İstanbul'un Avrupa yakası Yeniköy ve Akpınar yerleşimleri arasında  Karadeniz sahil şeridindeki 76,5 milyon metrekare büyüklüğündeki alana yapılan  İstanbul Yeni Havalimanında, çalışmalar daha da hızlandırılacak. İstanbul'un  stratejik önemini çok farktı noktalara taşıyacak proje, Türkiye’de yapılmış en  büyük proje olma özelliğine sahip bulunuyor. Havalimanı yapımı tamamlandığında  dünyanın en büyüğü olacak ve aktarma merkezi olarak bölge ülkelerine de hizmet  verecek. Havalimanının ilk etabının 26 Şubat 2018'de açılması hedefleniyor.

"3. Havalimanı Raylı Sistem Hattı Etüd-Proje" işi kapsamında 34  kilometre uzunluğunda gayrettepe-Yeni Havalimanı ile 31 kilometre uzunluğunda  Halkalı-Yeni Havalimanı olmak üzere toplam 65 kilometre olarak planlanan raylı  sistem hattının, birinci aşaması olarak belirlenen Gayrettepe-Yeni Havalimanı  kesimine ilişkin projenin ihalesi sonuçlandırıldı.

Yaklaşık 4 milyar 816 milyon 744 bin 896 lira yatırım bedelli  Gayrettepe-Yeni Havalimanı Raylı Sistem hat kesimi inşaat ve elektro mekanik  işlerini Şenbay-Kolin İş Ortaklığı aldı.