Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon boyunca palamut ve hamsiyle yüzleri gülen balıkçılar, son günlerdeki avlarında umduklarını bulamadı. Tezgahlardaki balık fiyatları ise yüzde 100-200 artış gösterdi. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, bereketli bir sezon geçirdiklerini ancak son günlerde bu durumun değiştiğini söyledi.

"Büyük umutlarla açıldığımız Karadeniz'den elimiz boş dönüyoruz diyebiliriz"

Balıkçıların moralinin bozuk olduğunu anlatan Karakaş, "Balık av vermemeye başladı. Büyük umutlarla açıldığımız Karadeniz'den elimiz boş dönüyoruz diyebiliriz." şeklinde konuştu. Tezgahlarda, bir kilogram çinekop 35, mezgit 20, hamsi ve istavrit 15 liradan satışa sunuluyor.