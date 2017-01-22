Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mikro kredi uygulamasıyla iş hayatına atılan binlerce kadın patron statüsüne yükseldi. Doğu Anadolu'da 6 ilde aldıkları mikro kredilerle kendi işlerini kuran dar gelirli iki bin 35 kadın, hem aile bütçesine hem de üretime katkı sağlıyor.

Mikro Kredi Erzincan Bölge Müdürlüğü ekipleri, kredi kullanan kadınları haftalık olarak ziyaret edip çalışmalarını inceliyor ve kullanılan kredilerin dönüşümünü gerçekleştiriyor.Her hafta bir evde toplanan kadınlar, toplantı sonunda "Başarı Andını" okuyarak bir sonraki toplantının yer ve zamanını kararlaştırıyor.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Erzincan Bölge Müdürü İbrahim Gürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın ilk kez Prof. Dr. Aziz Akgül öncülüğünde 2003 yılında dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantı ile başladığını hatırlattı.

Girişimci 12 kadına o dönem 6 bin lira verildiğini ifade eden Gürler, bugün Türkiye genelinde toplam 160 bin dar gelirli kadına 600 milyon lira kredi verildiğini söyledi.Mikro kredi uygulamasında yurt genelinde 67 ilde 98 şubede faaliyet gösterdiklerini ifade eden Gürler, Mikro Kredi Erzincan Bölge Müdürlüğü bünyesinde Doğu Anadolu'da 6 ilde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Gürler, şunları kaydetti:

"Mikro kredi uygulaması 2003 yılında Prof. Dr. Aziz Akgül öncülüğünde başlatılmıştır. 18 Temmuz 2003 tarihinde dönemin başbakanı şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk defa 12 mikro girişimci bayana, her birine 500 lira olmak üzere toplamda 6 bin lira ile başlatılan mikro kredi uygulaması Ocak 2017 tarihi itibarıyla şimdiye kadar 160 bin yoksul ve dar gelirli bayana, 600 milyon liraya ulaşılmıştır. 2016 yılı içerisinde Erzincan şubesinde 610 üyeye 990 bin lira, Erzurum şubesinde 360 üyeye 523 bin lira, Bingöl şubesinde 260 bayana 645 bin lira, Bitlis şubesinde 155 bayana 260 bin lira, Kemaliye 90 üye 400 bin lira, Iğdır şubesinde 317 üyeye 568 bin lira, Muş şubesinde 250 üyeye 615 bin lira mikro kredi imkanı sunuldu. Bu bölgede toplamda iki bin 35 üyeye 4 milyon lira mikro kredi imkanı sunuldu."

Mikro girişimci kadınların bir kısmı aldıkları mikro kredilerle kendilerine yeni iş alanları oluşturduklarını, bazılarının ise mevcut işlerini geliştirerek ham madde ya da makine aldıklarını söyleyen Gürler, mikro kredi kullanan üyelerinin genellikle çeyiz eşyası üretimi, tarım ve hayvancılık sektörüne atıldığını, terzilik, kuaförlük yaptığını söyledi.

Mikro kredi ile iş kuran kadınlar ise kurdukları işleri ve uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Uygulama ile arkadaşının sayesinde tanıştığını ifade eden Leyla Güntekin, el işi yaparak aile bütçesine katkı sağladığını ve bu durumdan çok mutlu olduğunu belirtti.