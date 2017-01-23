Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de işsiz sayısında son aylarda artış yaşanırken, bir yanda da firmalar çalıştıracak eleman bulmakta zorluk çekiyor. Antalya’nın en önemli sanayi merkezlerinden birisi olan Akdeniz Sanayi Sitesi esnafları da çalıştıracak çırak bulmakta zorluk çekiyor. Akdeniz Sanayi Sitesi’ne günde yaklaşık 50 bin aracın giriş yaptığını söyleyen Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, sanayinin 15 bin çalışanı ile Antalya’nın en büyük toplu iş merkezi, 2.500 esnafıyla ise Türkiye’nin 4. büyük sanayi sitesi olduğunu kaydetti.

‘KOLAY İŞLERİ SEVİYORUZ’

Türkiye’nin hızlı bir şekilde sanayi toplumuna geçmeye devam ettiğini aktaran Öztürk “Sanayi toplumuna geçerken de yetişmiş nitelikli insan gücüne ihtiyaç var. Bu konunda biz yeterli değiliz. Yetişmiş insan gücü alanında özellikle sanayide büyük sıkıntı yaşıyoruz. Kalfa, usta, teknisyen beş yılda ancak yetişiyor. Kolay işleri daha çok seviyor toplumumuz” diye konuştu. Akdeniz Sanayi Sitesi’nden en büyük sorunlardan birinin yetişmiş insan gücü sıkıntısı olduğunun altını çizen Öztürk “İnsan yetişmiyor. Sanayiye şu an çırak, kalfa gelişi yok. Burada en az 10 kişi ile çalışması gereken atölyeler 3 kişi ile çalışıyor. Bu da büyük bir kayıp” dedi.

‘HERKES MEMUR OLMAK İSTİYOR’

Dünyada söz sahibi olmanın kriterinin üretmek olduğunun altını çizen Öztürk, “Gençlerimizin sanayiye yönlendirilmesi gerekiyor. Pahalı bir araç alıyorsunuz ama bunu yapacak ustanız yok. 18 yaşına gelen bir gence iş öğretemiyorsunuz. Bizim sitemize nitelikli olarak 1.000’e yakın eleman ihtiyacı var” dedi. Sanayi sitesinde yetişmiş bir personelin meslekten mesleğe değişik ücret aldıklarına değinen Öztürk, şöyle konuştu: Asgari ücretle 3.000 lira arasında bir kişi ücret alır. Ama nitelikli personel, nitelikli esnaf bulma yönünden esnafımız büyük sıkıntıda. Ustalar emekli olunca yerine gençlerin takviye olması gerekir. Şimdi herkes memur olmak istiyor. 100 kişilik memur alınacak ilanına 10 bin kişi başvuruyor. Biz 1 ya da 5 işçi alınacak desek kimse başvurmuyor. Kolay iş istiyor herkes. Ülkemizin her şehrinde yetişmiş ustalar altın oldu. İşverenler o noktada zorluk yaşıyor.

Çırak olayı bitti usta yetişmiyor

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasının çırak yetişmesine büyük bir darbe vurduğunu kaydeden Mehmet Öztürk “Çırak olayı tamamen bitmiş durumda. Meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin yüzde 70’i de bölümleriyle ilgili işleri yapmıyor. Bugün en büyük sıkıntımız usta yetişmemesidir. Kaliteli usta olmadığı zaman yapılan işin kalitesi de düşüyor. Ülkemiz için, sanayimiz için büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı.