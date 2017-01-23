Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda, merkez nüfusu 20 bin ve üzeri olan ve dağıtım bölgesi dışında bulunan ilçelere doğal gaz ulaştırılmasında düğmeye basıldı. Buna göre, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yayımlanan BKK uyarınca öncelikle hak sahibi ilçeler tespit edilecek. Tespit, merkez nüfusunun ne kadar olduğuna ve Bakanlar Kurulu Kararı çıktığı tarihte dağıtım bölgesi dışında olup olmadığına ilişkin olarak yapılacak. BOTAŞ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve EPDK'nın hummalı bir çalışma yürüteceği tespit sürecinde son sözü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı söyleyecek. Bir sonraki adımı da hangi ilçenin hangi dağıtım bölgesine dahil edileceğini EPDK belirlemiş olacak.



BAŞKENT'İN 8 İLÇESİ KESİNLEŞTİ

İlçelere doğalgaz götürme yatırımlarında kural olarak 30 kilometre ve üstü yatırımları BOTAŞ tek başına yapacak. 30 kilometre altındaki yatırımları ise BOTAŞ ile dağıtım şirketleri birlikte yapacak. Ayrıca dağıtım şirketinin tüm yatırımı üstlenmesi de mümkün olabilecek. Bu kapsamda Başkent Ankara'da doğalgaz altyapısı bulunmayan 8 ilçeye de, BOTAŞ ve Başkentgaz ortaklığında yatırım yapılacak. Doğalgaza kavuşacak 8 ilçe arasında nüfusu 20 binin üzerinde olan Bala, Haymana ve Nallıhan ile nüfusu 20 binden az olan Ayaş, Çamlıdere, Evren, Güdül ve Kalecik yer alıyor. Bu arada, Şereflikoçhisar ilçesine doğalgaz yatırımının da bu yıl başlaması planlanıyor.