Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi iş yerinde eşini çalıştıran işverene verilen teşviklerden yararlanma süresi 24 ile 54 ay arasında değişiyor. Ancak bu teşvikten yararlanmanın bazı şartları var. Öncelikle, kocasına ait işyerinde çalışan kadınların, buraya başlama tarihlerinden 6 ay öncesine kadar başka bir yerde çalışmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca işyerinde çalışanlara ilave olarak işe alınmalı. Kadının, kocasına ait işyerinde sigortalı sayılabilmesi için fiilen çalışması, ücret alması ve ödenen ücretlerin işyeri defter kayıt ve belgelerine usule uygun olarak yazılması şartı aranıyor.

54 AYA KADAR ÇIKIYOR

Öte yandan verilen teşviğin sigorta priminin işveren payının tamamı kadar olduğu ifade edildi. Bu teşviğin süresi 24 ile 48 ay arasında değişiyor. Yeni işe alınan işçinin İşkur'a kayıtlı işsiz olması halinde teşvik süresine 6 ay daha ekleniyor ve süre 54 aya çıkıyor. Verilen teşvik ise sigorta primi işveren payının tamamı kadar.

ÜST LİMİT 2 BİN 732 LİRA

Verilen teşvik ise 2.732 liraya kadar yükselebiliyor. Yani asgariden ücret alan bir işçi için (1.777.50 X 20.5/100=) 364 lira, tavandan ücret alan bir işçi için ise (13.331,25 X 20.5/100=) 2 bin 732 lira.

Kaynak: Sabah