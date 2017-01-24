Dow Jones Sanayi Endeksi 27,40 puan (yüzde 0,14) kayıpla 19.799,85 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,11 puan (yüzde 0,27) kayıpla 2.265,20'den kapandı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2,39 puan (yüzde 0,04) değer kaybıyla 5.552,94 puana geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında vadettiği üzere, Asya-Pasifik bölgesinde toplam 12 ülkenin dahil olduğu TPP anlaşmasından ABD'nin çekilmesi için bugün bir başkanlık emri imzaladığını duyurdu. Duyurunun ardından, ABD'nin ticari ilişkileri ve Trump yönetiminin ekonomi politikaları ilgili endişeler artarken, yatırımcılar borsada satış pozisyonu aldı. ABD'li enerji şirketleri General Electric ve Transocean'ın hisse başına değeri sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 3,6 azalırken, havayolları devlerinden American Airlines ve Delta Air Lines'ın hisseleri sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 3,4 düşüş kaydetti.
New York borsası düşüşle kapandı
24.01.2017 - 02:40 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York borsası, ABD'nin Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından çekilmesiyle, haftanın ilk işlem gününü kayıplarla tamamladı.
Etiketler : new york borsası,
440712 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/440712.aspx
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