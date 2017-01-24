Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dow Jones Sanayi Endeksi 27,40 puan (yüzde 0,14) kayıpla 19.799,85 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,11 puan (yüzde 0,27) kayıpla 2.265,20'den kapandı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2,39 puan (yüzde 0,04) değer kaybıyla 5.552,94 puana geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında vadettiği üzere, Asya-Pasifik bölgesinde toplam 12 ülkenin dahil olduğu TPP anlaşmasından ABD'nin çekilmesi için bugün bir başkanlık emri imzaladığını duyurdu. Duyurunun ardından, ABD'nin ticari ilişkileri ve Trump yönetiminin ekonomi politikaları ilgili endişeler artarken, yatırımcılar borsada satış pozisyonu aldı. ABD'li enerji şirketleri General Electric ve Transocean'ın hisse başına değeri sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 3,6 azalırken, havayolları devlerinden American Airlines ve Delta Air Lines'ın hisseleri sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 3,4 düşüş kaydetti.