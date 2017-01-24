Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik sigortası olmayan bir aracın yaptığı kazada zarar gören 3’üncü kişilerin ölümleri durumunda mirasçılarına, sakatlık veya iş göremezlik durumunda ise kendilerine tazminat ödeyen Güvence Hesabı’ndan, 2016 yılında 31 bin kişi yararlandı ve ödenen tutar 312 milyon lirayı geçti. Yapılan tazminat ödemelerine kalem bazında bakıldığında, geçen yıl 163 milyon 957 bin 298 liralık “maddi” ödeme gerçekleştirilirken, bu tutar “ölüm ve defin” için 61 milyon 807 bin 876 lira, “maluliyet” için 84 milyon 625 bin 186 lira, “tedavi” için ise 1 milyon 760 bin 493 lira oldu.

Güvence Hesabı, kişiye gelen bedensel zararlar, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasını yaptırmayanların sebep olduğu bedensel zararlar ile çalınmış ya da gasbedilmiş bir aracın karıştığı kaza sonucunda meydana gelen maddi ve bedensel zararları karşılıyor. Güvence Hesabı, ödediği tazminatın tahsili amacıyla KTK’nun 108. ve Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 16. maddesi uyarınca zarar veren aracın işletenine, sürücüsüne, sigortacısına veya sigortacının iflas masasına rücu edebiliyor. Bu sebeple tazminatı alanların, kazaya sebep olanın kimliğini öğrendiğinde Güvence Hesabı’na bilgi vermesi de isteniyor.