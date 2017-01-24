Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu hafta ortasından itibaren etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak doğalgaz tüketiminin artması olasılığına karşı enerji yönetimince önlem alındı.Bu kapsamda, doğalgaz kombine çevrim santrallerinin yarın sabah 08.00'den itibaren doğalgaz çekiş miktarlarının yarıya indirilmesi istendi. Santrallere bu yönde bir talimat yazısı gönderen BOTAŞ tarafından, söz konusu uygulamanın ikinci bir talimata kadar süreceği de bildirildi.Doğalgaz santrallerine ocak ayının ilk haftasında da aynı sebeplerle yüzde 50 kısıntı uygulanmıştı.