Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katıldı. Başbakan Yıldırım'ın programa ilişkin açıklamalarda bulunduğu anda bir iş adamı araya girerek teşvikten yararlanamayanları hatırlattı.Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım, "Sabret mübarek sabret. Açıklıyoruz, hepsini sırayla açıklıyoruz.." dedi
Başbakan'dan konuşmasını kesen iş adamına: Sabret mübarek
24.01.2017 - 12:00 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katıldı. Başbakan, konuşmasını kesen iş adamına 'Sabret mübarek' dedi.
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım,
440857 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/440857.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER