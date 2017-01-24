Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katıldı. Başbakan Yıldırım'ın programa ilişkin açıklamalarda bulunduğu anda bir iş adamı araya girerek teşvikten yararlanamayanları hatırlattı.Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım, "Sabret mübarek sabret. Açıklıyoruz, hepsini sırayla açıklıyoruz.." dedi