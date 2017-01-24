Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, düzenlediği basın toplantısında, ödeme sistemleri alanında 2016 yılındaki gelişmeleri değerlendirdi. 2016'da ödemelerde nakite biraz daha "bye bye" denildiğini, mobil alışkanlığın biraz daha arttığını ve finansal teknolojide önemli adımlar atıldığını belirten Canko, Türkiye'nin 2016'yı 176 milyon plastik kart ve yüzde 3'lük büyüme ile kapattığını, yine Avrupa'nın bir numaralı kart pazarı olduğunu söyledi.

Kartlı ödeme hacminin Türk lirası bazında 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 12 büyüdüğünü ifade eden Canko, 2015'te 526 milyar lira olan kartlarla alışverişin geçen yıl 587 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Canko, 2016 yılında POS ve ATM'lerde kartlarla 5,5 milyar adet işlem yapıldığını, bu rakamın günlük 15 milyona geldiğine işaret ederek, "2015'te 5 milyar adet işlem yapmıştık. Demek ki ülkemizde dijital ödemeleri bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüttük." diye konuştu.

Kartlarla işlem hacminin 2016'da 1,2 trilyon lira olduğunu belirten Canko, 2015'te bu rakamın 1 trilyon lira olduğunu, 2015'ten 2016'ya yüzde 15'lik bir büyümenin kaydedildiğini bildirdi.

"Her 4 alışverişten biri banka kartı ile yapıldı"

Soner Canko, ticari kartlarla yapılan alışverişlerin toplam alışveriş içerisindeki payının yüzde 20,7'ye, alışveriş tutarının ise 111 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Canko, banka kartlarının 2016'da tüm zamanların en yüksek popülerliğine ulaştığını ve bu kartlarla yapılan alışveriş işlem sayısının 1 milyar 86 milyon adede çıktığını, toplam ödemeler içerisindeki payının ise yüzde 26'ya eriştiğini kaydetti.

Canko, her 4 alışverişten 1'inin banka kartı ile yapıldığını, bunun da eskisi kadar kredili yaşanmadığı, var olan tasarrufların daha çok kullanıldığı anlamına geldiğini dile getirdi.

Kartlı ödemelerde market-gıda en büyük paya sahip

Bir gazetecinin, toplam kartlı ödemelerin yüzde 12 büyüdüğünü anımsatarak, bunun ne kadarının vergi ve sigortanın oluşturduğuna yönelik sorusu üzerine Canko, 587 milyar lira içinde kamu-vergi ödemelerinin 18 milyar lira, sigorta ödemelerinin ise 28 milyar lira paya sahip olduğunu kaydetti.