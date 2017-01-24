Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, son zamanlarda altın fiyatlarının yükselmesiyle, alternatif olarak üretilen çeyrek gram altın hakkında açıklama yaptı. Çeyrek gram altının kağıt gibi ince ve deforme olmaya çok yatkın olduğunu söyleyen Sudaş, “Halkımıza çeyrek gram altını tavsiye etmiyorum onun yerine 24 ayar gram altın alsınlar” dedi. Çeyrek gram altını son zamanlarda altının yükselmesi ile vatandaşın tercih ettiğini belirten Sudaş, "Vatandaş alım gücünde zorlandı, sonuç olarak çeyrek gram altın üretildi. Aslında iki, üç yıldır vardı ama bu şekilde değildi. Gram altını her firma kendine özgü basıyordu, bunu yeni görüyoruz bu altın, kağıt kadar ince deforme olmaya çok açık bir baskı olmuş. Hatta patenti bile zor okunuyor. Bu altını halkımıza çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü alımı ve satımında bir fark vardır. Satarken hurda olarak satılır. Bunun yerine halkımıza 24 ayar kapalı bir şekilde satılan gram altını tavsiye ediyorum. Aynı ölçüde 1 gramı veya yarım gramı da vardır. Üstelik uluslararası geçerliliği söz konusudur. Alım ve satım arasındaki fark çok düşüktür. 24 ayar gram altın aldıklarında hem ayar hem de alım, satım bakımından da garanti olur” ifadelerini kullandı.

“Çeyrek gram altına sıcak bakmıyoruz”



Çeyrek gram altına yavaş yavaş talebin arttığını söyleyen Kuyumcu Uğur Apardı, “Şuanda altının çok yüksek olmasından dolayı insanlar 14 ayar baskı çeyreklere yöneldi. 14 ayar altının fiyatı 35 ile 40 lira arasında değişiyor. Satıldığında büyük rakamlar etmez çünkü işçilik kaybı yaşanıyor. Ama çeyrek görünümlü olduğu için insanlarımız şuanda bu altına yöneliyorlar. Yavaş yavaş talep artmaya başlıyor. Bütçe meselesi, ama alınması çok da sağlıklı değil. 14 ayar olduğu için taktığı kişiye bir katkı sağlamaz. Onun yerine 0,62 buçuklar veya gram altına yönelebilirler. İkinci el altını alıp satmaya sıcak bakmıyoruz çünkü herkesin ürünü farklı, düşük ayarda yapılanlar var. İnsanın kendi vitrinine ikinci el altını koyması kendisi için bir dezavantaj” dedi.



“Herkes alabilsin diye daha uygun gramla altın üretilmeye başlandı”



Çeyrek gram altını satmadığını ama vatandaşın bütçesine göre hareket ettiğini ifade eden Kuyumcu Ferit Topçak, “Çeyrek gram altın satmıyorum ama duydum. Vatandaş alabilir sonuçta altın, altının gramının ne kadar olduğunun çok kıymeti yok. Herkes kendi bütçesine göre altın alacak. Müşterilerimiz altın fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ediyor. İşte bu fiyatların yüksek oluşundan dolayı bu alternatiflere yöneldi insanlar. Herkes alabilsin diye daha uygun gramla altın üretilmeye başlandı” diye konuştu.

Çeyrek gram altının tel gibi ince, sahte altın görünümü olduğunu belirten Kuyumcu Fatih Polat ise “Gram altında kapalı pakette olanı biraz daha gösterişli ve sağlam duruyor. Ama bu şekilde bildiğiniz tel gibi çok ince ve takılan takılardan sonra takılan kişilere sahte altın gibi geliyor. Türk halkı çeyreğe ve gram altına alıştı ama ince olduğu için ‘sahte altın takılmış’ deniyor. Kapalı olanı tercih etmek daha mantıklı olur ama vatandaş bütçesine göre hareket ediyor” açıklamasında bulundu.Öte yandan KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle tüm ürünlerde yüzde 50 indirim yapıldığını, 2 bin 500 liralık alışveriş yapan herkese 14 Şubat'da kadar çeyrek altın hediye edileceğini açıkladı.