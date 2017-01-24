Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını AA muhabirine değerlendiren, Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, Merkez Bankasının faiz koridoru sistemini yeniden daha etkili kullanmaya başladığını ifade etti. Yılmaz, "Faiz koridorunun alt bandı ve politika faizinin sabit tutulmasını Merkez Bankasının kalıcı bir hamle ile ekonomik toparlanmadaki kırılganlığı bozmak istememesi ve yurt dışı gelişmeleri izlemeyi tercih etmesiyle açıklamaktayız." şeklinde konuştu.

"Swap ihale faizi daha da yükselebilir"

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy ise Merkez Bankası açıklamasını bankanın iki haftadır yürütmekte olduğu alışılmışın dışında para politikasını uygulamaya devam edeceği şeklinde yorumladığını belirterek, bankanın ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği ifadesini direkt faiz artışlarından ziyade ilk etapta likidite ve swap işlemleriyle piyasadaki TL faiz oranlarının daha da yükseltilebileceği şeklinde okuduklarını kaydetti.

"Gecelik faizde artırımlar devam ediyor"

Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, Merkez Bankasının kararı ile ilgili olarak, "Merkez Bankasının kararını 'TCMB faiz artırımlarına devam etti' şeklinde okuyorum. Geç likidite penceresi faiz oranı artık yüzde 11 ve bu bir süre faiz koridorunun üst bandı olarak işlev görecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Politika faizi hariç piyasa beklentisi karşılandı"

AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi de politika faizi hariç piyasa beklentisinin karşılandığını ancak politika faizinin artırılmamasının uygulanan sıkılaşmanın geçici nitelikte olduğu algısını güçlendirebileceğinden yerinde bir karar olmadığını söyledi. Karar sonrasında ortalama fonlama maliyetinin ne kadar yükseleceğinin önemli olacağını ifade eden Bürümcekçi "Bunun için ilk belirleyici ise, haftalık repo ihaleleri açılıp açılmayacağı olacaktır. Eğer ihaleler açılmaz ve PPK öncesi gibi bir fonlama dağılımı devam ederse, ortalama fonlama maliyetinin yaklaşık 80 baz puan artması beklenebilir. Gecelik faiz ise GLP'nin kullanımına bağlı olarak yüzde 11'e yaklaşabilir." dedi.