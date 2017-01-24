Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyon sabah saatlerinde merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki konutlarda gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ‘Sosyal Konut Projesi’ kapsamında Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı tarafından dar gelirli aileler için inşa edilen konutların, bazı hak sahiplerince kiralandığı tespit edildi. Dar gelirli hak sahiplerinin evleri alırken ‘Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’nin 8.1. maddesinde, “Hak sahibi, borç bitene kadar sözleşme imzaladığı konutta ailesi ile birlikte oturmayı kabul ve taahhüt eder. Hak sahibinin kendisinin, eşinin ve çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir” anlaşmasını bozduğu gerekçesi ile 72 ayrı daireye gerçekleştirilen operasyonda boş olan daireler çilingir marifetiyle açılarak, dolu olan daireler de zorla çıkartma kapsamında tek tek boşaltıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı operasyonda dairelerdeki eşyalar işçilerce kamyonlara yüklendi. Boşaltılan tüm dairelerin kapı kilit sistemleri de çilingir marifeti ile komple değiştirildi. Sözleşmeleri feshedilen daire sahipleri hakkında ise soruşturma başlatıldı.

“TUTTURABİLDİKLERİ FİYATA KİRAYA VERİLİYORLARDI”

Apartmanları Yöneticisi Adnan Sevim (57), “Kiraya verilen daireleri boşaltıyorlar. Buradaki evleri 150-200 ve 250 TL arasında kiraya veriyorlardı. Ev sahipleri kiraya verdikleri için boşaltılıyor daireler. Ev sahiplerinin kendisi oturması lazım. Sosyal yardımlaşma tarafından verildi bu evler. Ayda 100 TL ödemeli verildi. Ayda 100 TL para ödeyecek ondan sonra daire sahibi olacaktı. Onlar da kiraya verdiler. 150-200 TL’ye kiraya veriliyordu. Tutturabildikleri fiyata kiraya veriliyorlardı. Daireye 2 kanepe atıyor 250 TL kira istiyor, kanepe olmasın 150 TL istiyordu” dedi.



