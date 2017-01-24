Çalışan kadınlar bebekleri dünyaya geldikten sonra 122 gün izin kullanan kadınlar bu sürenin parasını alabiliyor. Doğumdan sonra annenin eline en az 4 bin 424 lira geçiyor. Şimdi devlet anneye bakıcı parası da ödüyor.
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Doğum öncesi ve sonrası toplam 122 gün izin kullanan kadınlar, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Buna rapor parası deniyor. SSK’lı annenin eline doğumdan sonra en az 4424 lira geçiyor. Devlet şimdi de annelere bakıcı parası ödüyor. Sırasıyla konuları açıklayalım. Annelerin elini en çok ‘rapor parası’, ‘iş göremezlik ödeneği’ veya diğer adıyla ‘doğum parası’ rahatlaıyor.
Devlet anneye 5 bin 924 lira ödeyecek
24.01.2017 - 22:05 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 22:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devlet, çalışan annelere bebekler dünyaya geldikten sonra kullanılan 122 gün izin parasını ve bakıcı parasını da ödeyecek...
Çalışan kadınlar bebekleri dünyaya geldikten sonra 122 gün izin kullanan kadınlar bu sürenin parasını alabiliyor. Doğumdan sonra annenin eline en az 4 bin 424 lira geçiyor. Şimdi devlet anneye bakıcı parası da ödüyor.
Etiketler : çalışan anne,süt parası,
441023 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/441023.aspx
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