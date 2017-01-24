Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışan kadınlar bebekleri dünyaya geldikten sonra 122 gün izin kullanan kadınlar bu sürenin parasını alabiliyor. Doğumdan sonra annenin eline en az 4 bin 424 lira geçiyor. Şimdi devlet anneye bakıcı parası da ödüyor.



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Doğum öncesi ve sonrası toplam 122 gün izin kullanan kadınlar, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Buna rapor parası deniyor. SSK’lı annenin eline doğumdan sonra en az 4424 lira geçiyor. Devlet şimdi de annelere bakıcı parası ödüyor. Sırasıyla konuları açıklayalım. Annelerin elini en çok ‘rapor parası’, ‘iş göremezlik ödeneği’ veya diğer adıyla ‘doğum parası’ rahatlaıyor.