Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu bankalarının özellikle krediler konusundaki usulsüz uygulamalarını günlerdir sayfalarımıza taşıyoruz. Gazetemize hem iş dünyasından hem de tüketicilerden şikâyet yağarken, bir ses de bu kurumların içinden yükseldi. Vakıfbank’ta yakın zamanda görev yapmış, çeşitli bahanelerle işten çıkarılmış, ancak mahkeme yoluyla haklılığını ispat eden ve “işe iade davasını kazanan” üst düzey bir yönetici, gazetemize ulaşarak kurumda yaşandığı ileri sürülen usulsüzlükleri anlattı. Bizim de yayınlarımızda dikkat çektiğimiz üzere, özellikle krediler konusunda bir takım usulsüzlüklere işaret eden iddialar şöyle sıralandı:

Ankara Yaşamkent civarında inşa edilen bir iş merkezinin kredisi başta olmak üzere, çok sayıda batık kredinin Vakıfbank bilançosunda gözükmemesi için, iştiraki Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. AŞ’ye devredildiği doğru mu?

Usulsüz işlemlerin üstünün örtülmesi için, Vakıf Pazarlama ve Ticaret AŞ. ile Vakıf Sitem Yazılım Servis Güvenlik San. Tic. AŞ’nin birleşerek, 2012 yılında Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. AŞ’nin kurulduğu doğru mu?

Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. AŞ Genel Müdürü Hüseyin Fehmi Yersel hakkındaki yolsuzluk dosyalarının, Bülent Arınç’ın talimatıyla işleme konulmadığı doğru mu?

Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. AŞ’de muhasebe şefi yardımcısı olan Okan İnce’nin, 2015 yılında kendi isteğiyle işten ayrıldığı, tazminatının iki misli ödendiği, bir yıl sonra elinde bulundurduğu belgelerle şantaj yaparak Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’de Müdür Yardımcısı olarak işe başlatıldığı doğru mu?

Hüseyin Fehmi Yersel’in, iştirakin Bağcılar adresinde, 15 Temmuz’a kadar olan süreçte, FETÖ’cülerin iştirak ettiği toplantılar düzenlediği doğru mu?

Hâlen TBMM Genel Sekreteri gö-revinde bulunan ve aynı zamanda Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na, Yersel tarafından maaş ve prim adı altında yüklü paralar ödendiği doğru mu?

Gezi olaylarına katılanların mükâfatlandırıldığı, terfi ettirildiği, bu kişilerden biri olan ortaokul mezunu Bilge Ertürk’ün İnsan Kaynakları Uzmanı yapıldığı, maaşının artırıldığı doğru mu?

Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. AŞ’nin Genel Müdür Yardımcısı Nihat Kavuncu’nun, Cumhurbaşkanımızın referansına sahip olduğunu iddia ederek konumunu koruduğu, usulsüz işlemlerde Yersel ile birlikte hareket ettiği, kızının Başbakanlıkta işe yerleştirildiği, Cumhurbaşkanımızın konutunda çalışan eşinin de referans sağlamaya çalıştığı doğru mu?