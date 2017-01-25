Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asıl işi yatırımcıya finansman sağlamak olan bankaların, bunun tam tersi davranışına dair bir olay daha yaşandı.

Gazetemize bilgi veren ‘büyük ölçekli’ bir firmanın finansman müdürü, katılım bankacılığını desteklemek amacıyla attıkları adımın Ziraat Bankası tarafından nasıl karşılandığını anlattı:

Türkiye’de katılım bankacılığının geliştirilmesini isteyen kuruluşlardan biriyiz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki isteği ve çalışmasını yakînen biliyoruz. Biz de firmamızın finansal işlemlerini bir katılım bankasıyla yürütelim istedik. Finansal çalışmamız devam eden Ziraat Bankası’nın iştiraki olan Ziraat Katılım’ın Birleşik Kurumsal Şubesi’nde cari hesap açmak istedik. Amacımız ödemeleri bu hesaptan yapmak, maaş, havale ve EFT işlemlerimizi yürütmekti. Talebimizin üzerinden 3 ay geçti ama hesap açmadılar. Ben de Ziraat Bankası’nda irtibatımız bulunan genel müdür yardımcısına konudan söz ettim. Kendisi de Katılım’ı aradı ama yine değişen bir şey olmadı. Ziraat Katılım’ın Genel Müdürü Osman Bey’i ziyarete gittiğimde konuyu anlattım. Kendisi, ‘Hesap açarsak kredi isterler diye düşünmüşlerdir’ dedi.

Sonrasında hesap açtırmak için geldiler ama bu defa biz vazgeçtik. Çünkü destek amaçlı adımımızı bile 3 ay bekleten bankaya hesap açmak istemedik. Diğer bazı işlerimizi onlara aktaracaktık, vazgeçtik.

Banka yönetimi isterse, bu firmanın bilgilerini kendileriyle paylaşabiliriz.