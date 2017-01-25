Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

konomik aktivitenin iç ve dış etkenlerle yavaşladığı 2016’da gayrimenkul sektörü büyümeye devam etti. Darbe girişiminin yaşandığı 2016’da Türkiye genelinde 1 milyon 341 bin 453 konut satıldı. Konut satışları 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 4 artış göstererek, tüm zamanların rekorunu kırdı. En çok konut 232 bin 428 adetle İstanbul’da satılırken, en az satış 130 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 449 bin 508 tanesi ipotekli, 891 bin 945 tanesi diğer satış türünde gerçekleşti. Aralık ayında ise konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre göre yüzde 0,1 artarak 142 bin 713 oldu.

YABANCI 18 BİN KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 20,3 azalmayla 18 bin 189 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışında ilk sırayı 5 bin 811 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4 bin 352 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı 1 318 konut satışı ile Bursa ve 871 konut satışı ile Aydın izledi. Irak vatandaşları 2016 yılında Türkiye’den 3 bin 36 konut satın aldı. Irak’ı bin 886 konut ile Suudi Arabistan, bin 744 konut ile Kuveyt, bin 224 konut ile Rusya Federasyonu ve bin 205 konut ile Afganistan izledi.

İnşaatçılar ne dedi?

Fırsat yılındayız

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık “2017 yatırım fırsatlarının değerlendirilmeye başlayacağı yıl olacak” diye konuştu.

Düşük faiz rekoru

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, rekorun sürpriz olmadığını belirterek “Bunda faizlerin %1’in altında seyretmesinin etkisi büyük” dedi.

Daha iyi geçecek

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, yabancıya vatandaşlık hakkı gibi önemli adımlarla 2017’nin 2016’dan iyi geçeceğini söyledi.

Büyük bir başarı

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, 2016’da yakalanan 1,3 milyonluk konut satışının büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Erkekler 801 bin kadınlar 391 bin ev aldı

Türkiye genelinde 2016 yılında, erkekler yüzde 59,7 pay ile 801 bin 48, kadınlar yüzde 29,2 pay ile 391 bin 334 konut sahibi olurken, yüzde 2,2 pay ile 29 bin 88 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.