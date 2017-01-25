Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,7800 liradan alınan dolar 3,7820 liradan satılıyor. 4,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0580 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7600 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0430 lira olmuştu.