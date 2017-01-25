Kapalıçarşı'da 3,7800 liradan alınan dolar 3,7820 liradan satılıyor. 4,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0580 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7600 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0430 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar?
25.01.2017 - 09:16 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7820, avro 4,0580 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7800 liradan alınan dolar 3,7820 liradan satılıyor. 4,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0580 lira olarak belirlendi.
Etiketler : dolar,ekonomi haberleri,
441105 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/441105.aspx
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