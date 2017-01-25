Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur emeklisinin merakla beklediği ek ikramiye düzenlemesi Meclis'te kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Buna göre; 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenene, kalan her hizmet yıl için ek ikramiye ödenecek. Ek ikramiye için SGK'ya 1 yıl içinde dilekçe vermek şart.

BU YIL 7500 LİRA

Kişi, ek ikramiye için yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yılda başvurmazsa hakkını kaybedecek. Başvurana ise ikramiyenin 7500 lirası 3 ay içinde ödenecek. Kalan tutarın ödemesi ise kanuni faiziyle birlikte takip eden tüm aynı ayında yapılacak. Düzenleme öncesi ek ikramiye almak için yargı yoluna başvuranın davası düşecek. Yargılama gideri ise idarenin üzerine bırakılacak.

MAHKEME MASRAFI SGK'DAN

Yasadan 408 bin memur emeklisi yararlanacak. Mahkeme, açılmış davada, 'davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına' hükmederek, davayı düşürecek. Yargılama gideri SGK'ya bırakılacak. Avukata ise vekalet ücretinin dörtte biri ödenecek. Böylece, mahkemenin yüksek emekli ikramiyesi ödenmesi yönünde karar vermesi önlenecek. Şimdiye kadar 60 bin dava açılmıştı

AYLIK BAĞLANAN TARİHE GÖRE

Ek ikramiye, emekli olunan tarihe yani görevinden ayrıldığı tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsuru üzerinden yapILacak. Örneğin; 2000'de 67 yaşmda emekli olan öğretim görevlisinin 45 yıl hizmeti varsa, kişiye veya hak sahibine, 2000'deki katsayı üzerinden 15 yıllık ek ikramiye ödenecek. Tutara enflasyon farkı yansıtılmayacak. Emekliye en az her yıl için 50 lira verilecek. Sadece bir yılı olanlara ödeme 100 liradan az olmayacak.