Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 5 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak. Adayların, istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla 6 Şubat'a kadar YTB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekiyor.

KPSS VE DİL ETKİLİ OLACAK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları ise değerlendirmeye alınmayacak. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar mülakat ve uygulamalı sınava çağırılacak. Sınavlara katılacak adayların seçiminde ise KPSS ve dil puanları etkili olacak. Alınacak personelin 10 katı kadar kişi mülakat ve uygulamalı sınava çağırılacak.

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi YTB'nin internet sitesi, "www.ytb.gov.tr" adresinden 9 Şubat 2017 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, ayrıntılı başvuru ve sınav bilgilerine yine "www.ytb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.