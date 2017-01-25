Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

408 bin memur emeklisi, ek ikramiyesine kavuşuyor. 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden almış olanlara ödeme yapılması için sadece tek adım kaldı. Torba yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru ve ödeme süreci başlayacak. İşte bilinmesi gerekenler:



1 -KİMLER ALACAK?



30 yıldan fazla hizmet süresi olmasına karşın 30 hizmet yılı üzerinden ikramiye almış olanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. Örneğin; 35 yıl hizmeti olmuş kişi, 30 yıl üzerinden para aldığı için kalan 5 yıla ilişkin ödeme alacak.



2 -ÖDEME NE KADAR?



Ödemeler, görevden ayrılma tarihindeki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplanacak. Yıllık yaklaşık 4 bin liraya varan ödemeler olacak.



3 -BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLADI MI?



Torba yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başvurular başlayacak.



4 -SÜRE SINIRI VAR MI?



Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl başvuru süresi var.



5 -ŞARTLARI NELER?



Belirlenen süre içinde dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması gerekiyor.



6 -NE ZAMAN ÖDENECEK?



Ödeme süreci başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başlayacak.



7-NASIL VERİLECEK?



İkramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek.



8-EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?



Kapsamdaki memur emeklisi eğer vefat etmişse; hak sahipleri, yani dul ve yetim maaşı alanlar aynı şekilde başvurarak ek ikramiyeyi alabilecek. 9 -Daha önce başvuranlar ne yapacak? Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak.



10 - AÇILAN DAVALAR DÜŞECEK Mİ?



Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı yok. Bu kişiler de başvuru yapmış sayılacak. Bu davalar düşecek, memur emeklisi idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle ödemesini alacak..