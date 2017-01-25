Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dün 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar yeniden bu düzeyi geçerek 3.8260 liraya, faiz kararı sonrası 4.10 lirayı aşan euro da 4.1057 liraya yükseldi.