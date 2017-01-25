Merkez Bankası, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dün 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar yeniden bu düzeyi geçerek 3.8260 liraya, faiz kararı sonrası 4.10 lirayı aşan euro da 4.1057 liraya yükseldi.
Dolar 3.82 TL'yi, Euro 4.10 TL'yi aştı
25.01.2017 - 13:32 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve euro yükselişini sürdürüyor. Dolar 3.82 TL'yi, euro 4.10 TL'yi aştı.
Etiketler : dolar,euro,
441202 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/441202.aspx
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