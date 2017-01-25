Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güne 3,7820 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, gün içinde kademeli yükselişini sürdürerek 3,85'ü aştı. Kurun gün içi en yüksek seviyesi 3,8552 olurken, şu sıralarda dolar TL karşısında 3,8430 seviyesinden işlem görüyor.



Güne 4,0580 seviyesinden başlayan euro da en 4,1360 seviyesini gördü. Euro da şu sıralarda 4,13 seviyesinden işlem görüyor.



PİYASA TURU: Dolar/TL swap ihalesiyle hareketlendi



17:33

Dolar/TL, 3,84 seviyesi üzerinde.

17:15

Küresel Görünüm Raporu'nu yayınlayan uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel olarak kredi notlarının görünümünün geçen yıla göre daha güçsüz olduğunu duyurdu. Fitch'in raporunda not verilen ülkelerin yüzde 21'inin görünümlerinin negatif olduğu belirtildi.

Küresel ekonomik büyümeyi yüzde 2,9 olarak öngören Fitch, büyüme tahminlerini euro bölgesi için yüzde 1,4, Çin için yüzde 6,4 olarak belirledi.

17:05

Bankalar, geç likidite penceresi fonlama imkânından yararlanmadı.

14:45 Dolar/TL'de hareketlilik devam ediyor

Swap ihalesi sonrası hareketliliğini arttığı Dolar/TL 3,8267'ye yükselişi ardından 3,7957'ye kadar geriledi ve şu an 3,8155'te.

İnfo Yatırım, gün ortası değerlendirmesinde "Teknik olarak 3,8160 seviyesinde fiyatlanan USDTL'de alımların devam etmesi durumunda 3.8310 ve 3.8510 seviyeleri, olası gevşemelerde ise 3.7980 ve 3.7850 seviyeleri izlenebilir" demişti.

14:05 TL varlıklarda gün ortası

Dolar/TL 3,8267'ye kadar yükseldikten sonra gevşeme eğilimi gösterdi. 3,8039'da.

Euro/TL 4,1074'ü test ettikten sonra 4,0922'de.

BIST100 ise günün ilk yarısında yüzde 0,79 gerileyerek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 83.545,21 puandan girdi

11:58 Dolar/TL 3,8267'de.

11:50 Swap ihalesine 665 milyon dolar teklif geldi

TCMB'nin 300 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesine 665 milyon dolar teklif geldi.

11:47 Dolar/TL 3,82'yi aştı

Kur 3,8209'u gördü.

11:45 Dolar/TL yükselişini sürdürüyor

Kur 3,8169'u gördü. Bugünkü yükseliş hareketi 11:00'da swap ihalesi ilanı ile başladı. İhalede 4 gündür üst üste 50'şer baz puan artan TL faizi yüzde 10'da bırakıldı.

Dolar/TL, dünkü Merkez'in swap ihalesinde TL faizi yüzde 10'a yükseltmesine ise düşüşle yanıt vermiş, yaşanan gerilemede 3,7363'ü test etmişti. Bu seviye günün en düşük seviyesi olarak grafiklere kaydedilirken Ocak ayı PPK kararlarının açıklandığı sırada yaşanan yukarı harekette ise 3,8291 görüldü.

Traderlar faiz artırımı ve karar metnindeki değişiklikleri fiyatlarken kur, geçen 90 dakikada 3,75'e kadar gerilemişti.

11:44 HSBC/Aksoy: Merkez Bankası bugün lirayı korumak konusundaki imkanlarını sınırlı kullanıyor

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy, "Merkez Bankası bugün düzenlediği swap ihalesinde faizi dünkü gibi yüzde 10 seviyesinde açıklayarak 300 milyon dolarlık ihale açtı. Banka teknik olarak daha yüksek oranda ihale açabilecekken bunu tercih etmedi" dedi.

Aksoy notunda şunları söyledi:

"Diğer yandan, bankacılık sisteminin bugünkü lira likiditesi ihtiyacı düne göre önemli bir değişim göstermese de TCMB bugün BİST bankalararası para piyasasında gecelik borç verme faiz oranıyla (dün yüzde 8,50, bugün yüzde 9,25) dünkü 38 milyar lira yerine 55 milyar liralık daha yüksek düzeyde kaynak sağladı.

Diğer bir ifadeyle Merkez Bankası bugün bankaların geç likidite penceresinden yüzde 11 ile kullanacakları fonlamanın sınırlı kalmasını istiyor görünüyor.

Bugünkü likidite uygulaması Merkez Bankası’nın likidite yönetimiyle lirayı korumaya çalışırken ortalama fonlama maliyetinde çok keskin artışlardan kaçınmak istediğine işaret ediyor.

Merkez Bankası unorthodox para politikasının kendisine sağladığı imkanı bugün için tam olarak kullanmıyor gibi görünüyor. TCMB, resmi faiz artışları, likidite operasyonları ve swap ihalelerinin ekonomik aktiviteye kredi faizleri üzerinden olası olumsuz etkilerini sınırlı tutmaya çalışıyor olabilir.

Merkez Bankası’nın önümüzdeki günlerde liranın değer kaybetmesi durumunda geç likidite penceresini bankalara daha fazla kullandırabileceğine ve swap ihalesi faizini yüzde 10’un üzerinde belirleyebileceğine dair görüşümüzü koruyoruz."

11:41 Dolar/TL 3,81'i aştı

Dolar/TL 3,8108'i gördü.

11:38 Dolar/TL yeniden 3,81'e yöneldi

11:00 sonrası yükselişte 3,8069'u test eden kur geri çekilmesini 3,7961'e kadar sürdürdükten sonra yeniden yükselişe geçti ve 11:38'de 3,8089'u gördü.

Ziraat Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede "Şu aşamada merkez bankasını hamlesi sonrası kurdaki düşen oynaklığa bağlı olarak, en azından yukarı yönlü sert hareketlerin ihtimalinin azaldığını düşünüyoruz. Diğer taraftan göreve yeni başlayan Trump'ın ve yardımcılarının Dolar'ın zaten güçlü olduklarını açıklamaları kuru destekleyebilir." deniliyor.

Teknik seviyeler tarafında ise 3,78 desteğinin altında 3,75'in hedef olabileceğini belirten Ziraat Yatırım "Olası yükselişlerde 3,81/83 güçlü direnç olarak takip edilebilir" diyor.

İş Yatırım ise sabah raporunda "Önümüzdeki dönemde ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki seyri, ortalama fonlama oranları ve TL'nin seyrinde etkili olacak. Son günlerde Trump yönetiminin doların değerli olduğu yönündeki açıklamaları dolar endeksinin 100 seviyesine kadar geri çekilmesini sağladı. Önümüzdeki dönemde Fed karaları dışında, örneğin Çin Yuanı'nın seyri gibi faktörlerin de dolar endeksinin seyrini etkileyebileceğini dikkate almakta fayda var." demişti.

İş Yatırım ayrıca Türkiye'nin reel faizlerini gelişen ülkelerle kıyasladı:

"Para politikası faizlerine göre gelişmekte olan ülkelerin reel faiz oranlarını hesapladığımızda, TCMB için marjinal %11'lik geç likidite faiz oranını kullandığımız durumda dahi Türkiye %1.83 ile, Brezilya, Endonezya ve Rusya'dan sonra orta sıralarda yer alıyor."

11:21 Swap ihalesi ilanı ardından Dolar/TL hareketlendi

Dolar/TL swap ihalesinin ilan edildiği 11:00'da 3,7905'ten yükselişe geçerek 11:05'te 3,8069'u test etti.

Son durumda ise 3,7965'e yeniden geri çekildi.

11:01 Swap ihalesinde 4 gündür artan TL faizi yüzde 10'da kaldı

TCMB, swap ihalesinde 4 gün üst üste 50'şer baz puan artırarak yüzde 10'a yükselttiği TL faizini bu oranda korudu. Bugün 300 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığ döviz depo ihalesinde TL faiz oranı yüzde 10 ve dolar faiz oranı yüzde 0,75 olarak ilan edildi.

10:45 UBS: Dolar bu yıl Trump yönetimi altında düşecek

UBS Group AG varlık yönetimi birimine göre ABD Doları zirveye ulaştı. UBS, "Dolar bu yıl Başkan Donald Trump'ın yönetimi altında muhtemelen düşecek." diyor. UBS'e göre dolarda yakın zamanda görülecek düşüş, baz ve değerli metal fiyatlarını destekleyecek.

UBS varlık yönetimi birimi emtia ve forex idari direktörü Wayne Gordon, "Biz doların zirveyi gördüğüne inanıyoruz. Bizce burdan düşecek” dedi.

2017 başında 103,82'yi gören Dolar Endeksi bu hafta başında 99,89'u gördü ve şu sırada 100,29'da.

Dolar Endeksi'nin fiyatlamasında ay boyunca Trump'a yönelik beklentiler etkili olmuştu. İlk başta Trump'ın seçim kampanyasındaki vaatlerinin ne kadarını hayata geçirebileceğinin sorgulanmasıyla düşüşe başlayan Dolar Endeksi, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamadan önceki basın açıklamaları sırasında politikalarına ilişkin netlik vermemesiyle aşağı yönlü hareketini genişletmişti.

Daha sonra geçen hafta Trump'ın "Dolar çok değerli ve bu bizi öldürüyor" söylemiyle gerileme hızlanmış, bu sırada endeks Yellen'ın 'yılda birkaç faiz artışı' beklentisini paylaşmasıyla 101,41'e kadar yükselmişti ki hemen sonraki gün gelen ters mesajla bir kez daha gevşemişti.

10:15 Motorinde bu gece Trump sonrası ilk indirim bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın yaptığı açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 6-7 kuruş indirim beklendiğini belirtildi. Bu indirim Trump'ın ABD başkanı seçildiği 8 Kasım'dan bu yana bir indirim olacak.

10:00

Türkye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmadı

09:52 Analistler BIST100 teknik görünümü nasıl değerlendiriyor?

Ak Yatırım'ın paylaştığı teknik değerlendirmeler şu şekilde:

"BIST100 için iyimserliğimizi devam ettiriyoruz. Gerek kısa periyotta, gerekse günlük bazda teknik görünüm halen olumlu. Saatlik bazda takip ettiğimiz destek 82.900-83.300 bandına gelmiş durumda. Bu bandı önemli destek olarak değerlendiriyoruz. Bu bant üzerindeki hareket korunduğu sürece yükseliş trendinde bozulma beklemiyoruz. Ancak bu seviye altına yaşanacak bir sarkmada kısa periyot için zayıflamadan bahsedebiliyor olacağız. Saatlik bazdaki ortalamalar halen yukarı eğilimde. Bu da iyimserliğimizin ve olumlu görüşümüzün devamını sağlıyor. 85.000-86.000 bandının hedeflendiğini düşünmeye devam ediyoruz. 83.300-82.900-82.500 destek, 84.500/800-85.300-86.100 direnç."

Şeker Yatırım tarafından paylaşılan notta ise şu ifadeler yer aldı:

"Endeks orta vadeli düşüş trendi direnci olan 84.000 seviyesi üzerinde yüksek hacimli kapanış yaptı. Endeks bu seviye üzerinde kaldıkça yükselişini kısa vadede 86.000, orta vadede ise 89.000 seviyelerini hedefleyerek devam ettirebilir. Ancak boğa tuzağı oluşma riskinin bertaraf edilmesi ive yükseliş trendinin devam etmesi için endeksin haftalık olarak 84.000 üzerinde kalması gerekir.

Endekste oluşan ters Omuz-Baş formasyonun minimum hedefi 84.700-85.000 aralığına denk gelmektedir. Kısa vadede bu aralığa yükselişte kar satışları oluşabilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alıma gelmesi ve fiyatların ortalamalardan hızlı uzaklaşması sert düzeltme oluşma ihtimalinin yükseldiğine işaret ediyor. Endekste kar satışlarında kısa vadeli yükseliş kanalı desteği olan 83.200'ün güçlü destek olarak çalışması beklenir. Endeksin 83.200'ü aşağı kırması durumunda kar satışlarının 81.200-82.000 aralığına doğru hızlanması beklenmektedir. Orta vadeli göstergelerdeki güçlü görünüm kar satışları yaşansa da endekste orta vadede yükseliş trendinin devam edeceğine işaret ediyor. Endeksin güne alıcılı hafif pozitif başlamasını beklemekteyiz."

09:50

BIST100 endeksi güne yüzde 0,09 düşüşle 84 bin 129 puandan başladı.

09:45 Analistler VİOP'taki dinamikleri nasıl yorumluyor?

BIST-100 endeksinin dün yüzde 1,4 yükselişle 84,207.89 puandan kapanmasının ardından BIST-30 endeksinin en yakın vadeli işlemleri bu sabah yataya yakın, yüzde 0,05 artıda bulunuyor.

Meksa Yatırım VİOP Direktörü Ergün Tekgül, VİOP BIST30 kontratta 423 bine ulaşan açık pozisyon sayısına dikkat çekiyor:

"Üçüncü haftasını da pozitif sürdüren endeks sözleşmesinde dünde artı bir kapanış yaşanmıştır. Bu süreçte kabaca 10,000 puanın üzerinde bir ralli yaşayan endekste son dokuz ayda 15,000 puanın üzerinde bir seri yapmıştır. Endekste dün yine kuvvetli bir ivme oluşmuşken açık pozisyon sayısıda +423,000 ile yeni bir rekor tazelemiştir." diyen Tekgül, "Ortalamalar bazında ve indikatörler bazında kuvvetli görüntüsüne devam eden endekste trend kırılıp Temmuz zirvesi de geçilmiştir. Temmuz zirvesinin üzerindeki fiyatlamaların devamı halinde ise endekste Nisan 2016 zirveleri hedef haline gelebilir." değerlendirmesinde bulunuyor.

Tekgül'ün strateji notunda ise şu ifadeler yer alıyor:

"Bugün 103,400'e doğru/üstünde kısa vade long pozisyon düşünülebilir. Bu seviyenin altında ise tercihe bağlı long pozisyonlar taşınmamalıdır. 102,800 - 102,400‘e doğru geri çekilme yaşanabilir. 104,200 - 104,800 - 105,500 ve 105,900 ise direnç seviyelerini oluşturmaktadır."

09:33 Global piyasalarda son gelişmeler

MSCI Asya Pasifik bölgesel gösterge endeks yüzde 0,1 yükselişle Ekim ayından bu yana görülen en yüksek seviyede. Nikkei 225 yüzde 1,3 yukarıda. Japonya'da bugün açıklanan verilerin Aralık'ta 15 ay sonra ilk ihracat artışına işaret etmesi endeksteki alımları destekledi.

Dün 112,52'ye kadar gerileyen Dolar/Yen de 113,71'de. Japonya Maliye Bakanlığı'nın eski dövizden sorumlu yetkililerinden Eisuke Sakakibara, Trump'ın söz verdiği ekonomik büyümeyi sağlayamaması sonrası Trumponomi'ye ilişkin beklentilerin zayıflaması ile birlikte, yenin dolar karşısında 100 seviyesinin ötesine değerlenebileceğini söyledi.

1990'larda kuru etkileyebilme gücünden dolayı "Bay Yen" olarak adlandırılan Sakakibara, "ABD ekonomizinin yüzde 4 büyümesi imkansız. Her halükarda yüzde 2 ya da yüzde 2.5 civarında kalacak ve bu durum Trump ateşinin sönmesine neden oalcak"dedi.

Şangay Bileşik Endeks yüzde 0,10 ve Hong Kong Hang Seng yüzde 0,22 yukarıda.

09:30 VIOP BIST 30 yüzde 0,02 düşüşte

VİOP'ta bu sabah BIST-30 endeksinin Şubat sonu vadeli kontratları ilk işlemlerde yüzde 0.02 düşüşle 103.9000 seviyesinde işlem görüyor.

09:20 BIST'te gong bekleniyor, döviz sakin seyirde

Borsa İstanbul açılışı yaklaşırken Dolar/TL 3,7870'de. Euro/TL 4,0626

Diğer taraftan dün tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi spot piyasada yüzde 11.04 seviyesinden kapanırken, PPK sonrası valörde yüzde 11.23'e kadar yükselmesinin ardından son işlemde yüzde 11.10 seviyesindeydi.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta son işlemde yüzde 11.19, valörde son işlemde yüzde 11.27 seviyesindeydi.

06:50 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL, dün Merkez'in swap ihalesinde TL faizi yüzde 10'a yükseltmesi ardından yaşanan gerilemede 3,7363'ü test etmişti. Bu seviye günün en düşük seviyesi olarak grafiklere kaydedilirken Ocak ayı PPK kararlarının açıklandığı sırada yaşanan yukarı harekette ise 3,8291 görüldü.

Traderlar faiz artırımı ve karar metnindeki değişiklikleri fiyatlarken kur, geçen 90 dakikada 3,75'e kadar gerilemişti.

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, dünkü piyasa hareketi üzerine 16:56'da paylaştığı değerlendirme notunda gelişen ülke kurlarının dolar karşısındaki güçlenmesi ile Güney Afrika Randı'nın dolar karşısındaki güçlenmesinin TL'yi desteklediğini belirtti.

"JP Morgan gelişmekte olan kurlar endeksi, ABD doları karşısında, 14 Aralık'tan bu yana en iyi seviyesine satın alınıyor --- alımlar, Güney Afrika rand (ZAR) liderliğinde gelişiyor. Türk lirası’nda dolar karşısında, 3,8290 seviyesinden başlayan alımlarda, EM FX’in USD karşısındaki güçlenmesinin önemli rol oynadığını düşünüyoruz." diyen Ökte, Dolar/TL 1 aylık oynaklık oranındaki gerilemeyi de olumlu olarak yorumladı.

Ökte, "TCMB kararı sonrası, 1 aylık USDTRY oynaklık oranında gördüğümüz geri çekilme kredibilite açısından olumlu yorumluyoruz." dedi ve kurda 3,7225'e dikkat çekti:

"Ancak, Türk lirası’ndaki değer kazanma sürecinin kalıcı olabilmesi için, 3,7225’in aşağı kırılması gerektiğini düşünmekteyiz."

Stratejist, aynı notta bugüne yönelik ise şu ifadelere yer verdi:

"Yarın fonlama faizinin nerede gelişeceği kadar, ZAR’ın ABD doları karşısındaki güçlenme hareketinin devam edip etmeyeceği ve TRYZAR da kritik olacaktır."

23 Ocak'ta yüzde 9,01'de gerçekleşen ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 11 baz puan artışla yüzde 9,12'de gerçekleşti.

Bu sabah Dolar/TL'de ilk kotasyonlar 3,7850'de.

Euro/TL 4,06'da ve Sterlin/TL 4,7440'ta.

Dünkü ABD işlemlerinde MSCI Türkiye ETF'i yüzde 0,21; Gelişen Piyasalar ETF'i ise yüzde 0,62 yükseldi.

Dolar/Rand dün 13,51-13,29 aralığında işlem gördü ve şu sırada 13,38'te.