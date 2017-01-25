Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.079,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi ise yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,44 ile metal ana oldu.

BIST 100 endeksi gün içinde 84.278,03 puana kadar çıkmasının ardından, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi ve etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek 83.000 bandına geriledi.