Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, fatura son ödeme tarihleri ile ilgili memur, emekli gibi farklı kategorideki müşterilerden gelen talepleri gündeme aldıklarını belirterek “Esnek Fatura uygulamamız ile müşterilerimiz fatura son ödeme tarihlerini kendileri belirleyebilecekler ve geç ödeme kaynaklı olarak yansıyan gecikme zammı, elektriğin kesilmesi gibi sıkıntıları yaşamayacaklar” dedi. ‘Esnek Fatura’ uygulamasıyla müşterilerinin fatura alt limitini de belirleyebileceklerini ifade eden Aytac “Ayarlanabilir fatura alt limiti ile özellikle yazlık ve kışlık evleri olan müşterilerimize müjde vermiş oluyoruz. Yeni uygulamayla birlikte müşterilerimizin kendi belirleyecekleri tutara kadar fatura oluşmayacak ve dolayısıyla bu küçük faturalar sebebiyle oluşan sıkıntılar ortadan kalkacak” şeklinde konuştu. Faturasını düzenli ödeyen müşterilerine ayrıcalık tanınacağını belirten Aytac “Faturasını düzenli olarak ödeyen müşterilerimiz, unutma, otomatik ödeme talimatında yaşanan sıkıntı, hesapta para olmama gibi sebeplerle fatura ödemesini geciktirseler dahi elektriği kesilmeyecek ve dolayısıyla bu tüketicilerden kesme bağlama ücreti alınmayacak. Faturasının son ödeme tarihi geçtiğinde bu durum otomatik arama ve SMS ile hatırlatılacak” ifadelerini kullandı.