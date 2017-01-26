Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ikinci boğazı olan Çanakkale’ye yapılacak köprü için bugün teklifler alınacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi için 24 firmanın şartname aldığını belirterek “Neredeyse yarısı yabancı firma. Çin, Japonya, Kore, İtalya ile ülkemizin yurt dışında iş yapmış çok büyük firmaları var. Şartname alanların öngörüleriyle hareket edersek, 4-5 grubun teklif vereceğini düşünüyoruz” dedi. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masasına konuk olan Arslan, amaçlarının, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü olan 2023’te, ayak açıklığı 2.023 metre olan bir köprüyü Türkiye’ye kazandırmak olduğunu, bu yönüyle dünyanın en büyük köprüsünün inşa edileceğini söyledi. Bugün saat 10.00 itibarıyla teklifleri alacaklarını belirten Bakan Arslan, köprü ile birlikte Marmara Denizi etrafında ring oluşacağını, böylece Avrupa’dan gelip İstanbul üzerinden Orta Anadolu’ya, Ege’ye, Batı Akdeniz’e inen trafiğin tamamen 1915 Çanakkale Köprüsü’ne alınacağını dile getirdi. Arslan, şunları söyledi:

Köprü; süre ve mesafeyi kısaltacak. İstanbul’un üzerinde ilave bir yük oluşturmasını da engellemiş olacağız. Çanakkale Köprüsü’nün avantajı şu, gerek Osman Gazi gerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve onların devamındaki otoyolları düşündüğümüzde Marmara Denizi’nin etrafında bir ring meydana getiriyoruz. Bu ringin avantajı, bu güzergâhtaki bütün limanları, sanayiyi, endüstriyi birbirine çok daha hızlı ve kolay bağlamış olacağız. Ham maddeyi üretim yerine, fabrikaya, sanayi bölgelerine çok daha hızlı eriştirmiş olacağız. Burada üretilen mamul maddeyi de tam tersi yolda gerek Avrupa’ya gerek Ege’ye İzmir üzerinden, limanlar üzerinden deniz aşırı ülkelere gönderme konusunda çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Bence 1915 Çanakkale Köprüsü’nün sadece yazın tatil için o güzergâhı kullanıp, Trakya’dan Anadolu’ya geçen sürücülerimiz için olduğunu düşünmesinler, bu köprü kendi trafiğini, kendi ekonomiye katkısını birlikte oluşturacak, o bölgede çok ciddi bir canlanma olacak. Biz, Avrupa ile yaptığımız ticarette seyir mesafesinden, maliyetlerinden kaynaklanan ve ekonomik olmayan birçok ticareti de bu süreyi ve mesafeyi kısaltarak çok daha ekonomik hâle getireceğiz.

Avrasya Tünelinin ay sonu itibarıyla 24 saat boyunca hizmet vereceğini belirten Bakan Arslan “Herhangi bir eksiklik ya da aksaklık söz konusu değil” dedi. Bazı kullanıcıların Avrasya Tüneli’ne girdiğinde “Ben çok derinde bir yerdeyim” psikolojisine kapılıp rahatsız olmaması adına yatay yönde de virajlar yaptıklarını söyleyen Arslan, şöyle konuştu: Denizin 106 metre altında olduğunu düşünüp psikolojik olarak rahatsız olan 5-6 kişi oldu. Onlara da 2-3 dakika içinde yardımcı olundu. İnsanlar rahatsız olmasın diye Avrasya Tüneli’nin ışıklandırması çok farklıdır. İlki monotonluktan kurtarmak adına kademe kademe değişir, ikinci olarak gün ışığına benzer bir ışık vardır ki, tünele girdim psikolojisi olmasın, tam tersine insanlar huzurlu, konforlu yolculuk yapsınlar. Bunu işin uzmanlarından destek alarak uyguladık. Bu tip çalışmalarda insanların hayatını kolaylaştıracak her şeyi önceden planlayıp hayata geçiriyoruz.